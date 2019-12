City boxe Leicester

Mené suite à un but malin de Jamie Vardy, Manchester City a malgré tout corrigé Leicester (3-1) samedi au terme d'une rencontre magnifiquement maîtrisée. La chasse au dauphin touche à sa fin.

Le show malgré le coup de froid

Un dauphin abimé

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy - De Bruyne (Agüero, 90e), Gündoğan, B. Silva - Mahrez, G. Jesus, Sterling (Foden, 89e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Leicester (4-1-4-1) : Schmeichel - R. Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell, Ndidi - A. Pérez (Gray, 68e), Tielemans (Praet, 77e), Maddison, Barnes (Albrighton, 64e) - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Qui d'autre que lui ? Qui d'autre que Kévin De Bruyne pour distribuer des fleurs pendant les fêtes ? Étincelant face à Arsenal il y a une semaine, le Belge a de nouveau été somptueux samedi contre Leicester, une rencontre que le DJ de Drongen a fini sur les rotules et avec une nouvelle feuille de match exemplaire, confirmation définitive que ce type évolue bien à un niveau délirant. Assez délirant pour de nouveau porter City, qui a aisément balayé Leicester (3-1).Accrochez vos ceintures, c’est parti pour le show : une quinzaine de frappes, plus de 300 passes, un taux de possession de balle gigantesque (fixé à près de 70% sur l’ensemble de la première période)... Si ce City-Leicester avait sur le papier un côté dramatique, cela n’a jamais fait paniquer les hommes de Guardiola. Dès les premières minutes de jeu, le plan d’attaque du Catalan est clair et net : quatorze jours après avoir été séché dans son salon par United, Manchester City décide de sauter à la gorge des, qui insistent malgré tout pour ne salir aucune sortie de balle. Résultat, chaque relance de Leicester devient une invitation à la morsure et lesse régalent rapidement entre les lignes, Kevin De Bruyne en tête.À l’aise avec le script, Riyad Mahrez brille, brise les reins de Ben Chilwell à chaque prise de balle et est même à deux doigts de se muer en passeur décisif pour De Bruyne, dont la frappe au quart d’heure de jeu finit sur le poteau gauche de Schmeichel. Un Schmeichel qui va longtemps résister, mais va logiquement craquer sur une frappe de Mahrez déviée par Söyüncü à la demi-heure : salvateur pour City, piqué huit minutes plus tôt en contre par Jamie Vardy, à la conclusion d’une douceur d’ouverture d’Harvey Barnes. Leicester n’est pas largué, mais peine à construire dans la moitié de terrain adverse et, à force d’être cogné, laisse son hôte renverser la table avant la pause sur un penalty consécutif à une faute de Ricardo Pereira sur Sterling, transformé par Gündoğan. Avant l’entracte, Maddison pousse Ederson au sol : et si on n’avait encore rien vu ?Le public de l'Etihad en a assez et décide de définitivement la boucler en seconde période. De Bruyne, lui, préfère continuer à la ramener et est à deux doigts de participer à l'un des buts de l'année -la déviation de la tête de l'offensif belge sur l'action est monstrueuse- mais Mahrez ne cadre pas sa demi-volée. Si City continue à bien tenir le ballon, la bande de Guardiola n'en demeure pas moins friable en contre. Illustration parfaite avec Vardy, trouvé côté droit avant de centrer pour Barnes, découpé par Ederson et forcé de quitter ses potes après coup. Leicester a des espaces et est maintenu dans le jus grâce à un Schmeichel clinique sur une frappe lointaine de Mahrez. Problème : lesrestent scotchés par l'organisation défensive brillante de City et peinent à se montrer réellement emmerdant. Autre souci : à 25 minutes de la fin, Kevin De Bruyne s'offre undévastateur entre les queues des renards et s'en va glisser la cuillère du 3-1 dans le bec de Gabriel Jesus.. La suite n'est que la fin d'un supplice, où Schmeichel doit intervenir pour sauver une énième tentative de De Bruyne et où Guardiola en demande plus, toujours plus, à des joueurs affamés. Le dauphin est abimé et plus que jamais en danger.