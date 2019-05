Cinquantième titre pour le Celtic

1

Plus que quatre.Quatre titres de champion d'Écosse seulement séparent désormais le Celtic des Rangers , puisque les hommes de Neil Lennon viennent de remporter leur cinquantième couronne ce samedi après-midi après une victoire nette et sans bavure contre Aberdeen (3-0).À deux journées de la fin, Odsonne Edouard en a profité pour inscrire son quatorzième but de la saison sous les couleurs du Celtic . Troisième meilleur buteur de Scottish Premier League, l'ancien Parisien a très largement contribué à ce huitième sacre de suite.Stevie G en tremble.