François l'embrouille

« Coup de crosse »

« Tu en as jamais vu des journalistes avec des sparadraps sur la tête ? Eh ben peut-être que tu en auras un dans pas longtemps. »

« Une réaction épidermique »

Il n’a jamais été un extrémiste de la possession ou un extrémiste du jeu défensif.

« François a peut-être oublié de mettre ce filtre »

« C’est sa façon de communiquer, c’est sa façon d’être, c’est son caractère. Il est entier. Malheureusement, il est dans un monde où certains caractères ne passent pas. »

Un sparadrap sur une jambe de bois

« Quand Ciccolini aura présenté ses excuses, l’incident sera pour moi officiellement clos »

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR, sauf ceux de François Ciccolini, par Ouest-France et France Bleu Mayenne

» . Si la quiétude de la Mayenne lui rappelle son petit village de Cozzano, c’est la carabine dans le coffre que François Ciccolini a débarqué au mois de juin à Laval, au chevet d’un club entamant sa deuxième saison consécutive en National. Autant dire que la pression pèse sur ses épaules, puisque si les Tangos ne parviennent pas à attraper le train de la Ligue 2 au printemps prochain, son statut pro s’envolera. Et ce n’est pas le nul concédé d’entrée face à Quevilly (1-1) ni la défaite sèche à Boulogne-sur-Mer (2-0) qui dégageront l’horizon avant la réception ce vendredi de Bourg-Péronnas. Un match dont sera privé François Ciccolini, suspendu à titre conservatoire par la commission de discipline de la FFF, saisie par le conseil national de l’éthique, «Dans le brouillard boulonnais, la moindre étincelle pouvait alors mettre le feu aux poudres. En guise d’allumette, une question anodine posée vendredi dernier dans les couloirs du vétuste Stade la Libération par un journaliste de France Bleu Mayenne. «» , posait Martin Cotta, salarié d’un média qui suit le club dans chacun de ses déplacements depuis 1980. «, retourne le technicien, mi-amusé mi-agacé avant de changer progressivement de ton.» Connu pour ne jamais mâcher ses mots, et cette façon bien particulière de taquiner son auditoire caché derrière une bonne couche d’ironie, « Cicco » envoie son interlocuteur dans les cordes. «Le second degré est rangé au placard et laisse place aux mines stupéfaites du reporter visé, de son collègue deet d’Olivier Frapolli, l’entraîneur de Boulogne. «» , entend-on dans la bande rendue public par la radio. Malgré les tentatives d’apaisement de Martin Cotta ( «» , «» ), François Ciccolini ne décolère pas et surenchérit : «» On en revient à la chasse donc. L’échange restera au stade verbal et ne s’arrêtera qu’au moment où le coach lavallois rejoint finalement la petite salle de presse, où d’autres journalistes l’attendent. Avec tout de même un dernier mot pour sa nouvelle tête de Turc : «, lâche-t-il en s’emparant de son micro,Un pétage de plomb qui trouve difficilement des explications, car sorti de nulle part. «, accorde Thierry Ruffat, rédacteur en chef de France Bleu Mayenne et qui n’a jamais connu de tel cas en 37 ans de carrière.» Et puis pourquoi mal digérer à ce point une défaite, alors que c’est loin d’être une première dans sa carrière, après ses différents échecs au Sporting Bastia (deux relégations au bout des saisons 2004-2005 et 2016-2017), au Red Star ou au Neuchâtel Xamax ? «, continue Thierry Ruffat.» D’autant plus qu’aucun antécédent ne le lie avec ce journaliste qui le croisait pour la deuxième fois seulement.Le matin des faits, c’était un Ciccolini plus détendu qui donnait son analyse d’avant-match. Avec une remarque avisée : «» Le genre de formules qu’il répète depuis ses débuts sur un banc, en 1997 du côté de Porto-Vecchio, après avoir bouclé une honnête carrière d’attaquant dans les clubs de l’Île de Beauté. Sa renommée, il la tient de belles références en tant que formateur. Un titre de champion de France U17 à Bastia en 2002 et une Coupe Gambardella en 2011 avec l’AS Monaco restent les principaux faits d’armes d’un coach qui a toujours préféré le travail de l’ombre à l’exposition du poste d'entraîneur numéro 1. «, témoigne Bruno Irlès, qui travaillait avec lui entre 2009 et 2011 à la Turbie.Un personnage qui peut marquer un jeune footballeur en début de carrière. «, présente Jérôme Phojo, qui a appris le métier sous ses ordres à l’ASM.» Youssouf Hadji n’a passé qu’un an aux côtés de Ciccolini à Bastia mais il est resté proche de l’entraîneur : «» Un langage qui a sa place sur un banc de touche ou dans l’intimité d’un vestiaire lorsqu’il faut bousculer l'un de ses gars ou secouer un groupe. «, prévient Bruno Irlès.Lors de son dernier passage sur le banc de Bastia, il s’était déjà illustré par une joute verbale avec Mario Balotelli ou en attisant les tensions avec les Lyonnais . Si la proportion qu’a pris l’affaire de Boulogne-sur-Mer a pu surprendre ses anciens joueurs, tous assurent qu’il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre, mais plutôt voir cette sortie comme de la frustration mal canalisée. «, défend Hadji.» Jérôme Phojo, aujourd’hui à Clermont Foot, dédramatise : « Reste qu’un journaliste a cette semaine déposé une plainte contre lui , et que le conseil national de l’éthique de la Fédération française de football (FFF) a saisi dans la soirée de mardi la commission de discipline sur ce dossier, considérant que «» , pendant que l’Union des journalistes de sport en France a demandé aux instances de «» . Ils ont donc été écoutés en ce jeudi, Ciccoloni étant suspendu jusqu'à nouvel ordre Mais ce qui reste en travers de la gorge des journalistes locaux, ce sont surtout les réponses apportées par le club. Alors que les enregistrements leur ont été mis entre les pattes avant la diffusion, les dirigeants lavallois ont choisi d’apporter dans un premier communiqué un soutien total à leur technicien, rejetant la faute sur des journalistes qui n’auraient pas respecté «» prévu par la FFF, laissant penser que c'était leur entraîneur qui avait été agressé. «, réagit Thierry Ruffat.» Le second communiqué envoyé comprenait une timide excuse du coach auprès de Martin Cotta. «» , est-il écrit laconiquement, en invitant à prolonger la discussion ce vendredi matin à 8h30, dans une réunion où seront présents François Ciccolini, le président du club mayennais Philippe Jan, le directeur sportif Jean Costa, le journaliste Martin Cotta et son rédacteur en chef. «, avertit Thierry Ruffat.» En attendant, la mayennaise a du mal à prendre pour François Ciccolini.