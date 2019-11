Victime de racisme, il répond en marquant

⚽ | Ahmad Mendes Moreira doet het! Hij scoort de 1-2.#dboexc pic.twitter.com/r9xYVOhajB — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 17, 2019

AAF

Fermer des bouches.Ahmad Mendes Moreira est un attaquant hollandais, ailier au SBV Excelsior en Eerste Divisie (D2 Hollandaise). Et ce dimanche après-midi, il s'est retrouvé au cœur d'un énième incident impliquant des insultes à caractère raciste dans un stade de football. Alors que son équipe se déplaçait sur la pelouse du FC Den Bosch, une poignée de supporters locaux ont pris à partie Mendes Moreira en l'insultant et entonnant des cris de singes. Ce qui a provoqué l'interruption du match, à la 28minute, par l'arbitre central.L'histoire aurait pu s'arrêter là, et le match reprendre son cours. Mais non : 44minute, Mendes Moreira marque le but du 2-1 pour son équipe et décide de s'offrir un moment Mauro Icardi devant la tribune d'où ont plu les insultes quelques minutes auparavant. Et à en voir la tronche des supporters de la tribune, il semble qu'ils aient été piqués là où ça fait mal.La réponse des pieds, au lieu du coup de poing.