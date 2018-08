Ciao, Zambo !

Contre toute attente, Zambo Anguissa a quitté Marseille pour Fulham en échange de trente millions d'euros dans les dernières minutes du mercato anglais. Une vraie perte sportive pour l'OM, mais une bonne affaire d'un point de vue économique.

Trente millions pour un vrai potentiel

L'Olympique de Marseille annonce le départ de André-Frank Zambo Anguissa vers @FulhamFC. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. ?#MerciZambo pic.twitter.com/qT6OwvvhpS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 9 août 2018

Prendre l'argent

Par Florian Cadu

Jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire 18 heures, les suiveurs du mercato anglais ont attendu une énorme surprise. Un craquage. Une folie. Une dinguerie. Un Presnel Kimpembe acheté 150 millions d'euros par Manchester City. Un Nabil Fekir qui casse son contrat pour rejoindre Chelsea. Ou au moins un Djibril Sidibé obligé de rester à Monaco pour avoir signé en faveur de Liverpool cinq secondes trop tard. Après tout, il s'agissait de la clôture officielle du marché des transferts britannique. Finalement, rien de tout ça. Mais tout de même un gros étonnement devant le transfert inattendu d'André-Frank Zambo Anguissa.Arrivé de derrière les fagots, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est donc engagé pour cinq années en faveur de Fulham en échange de trente millions d'euros. Plus un éventuel pourcentage à la revente. Rien que ça. Outre-Manche, le Camerounais de 22 ans devrait toucher environ trois fois son salaire phocéen (soit 300 000 euros mensuels) et devient du même coup le troisième joueur le mieux vendu par son ex-club après Michy Batshuayi et Didier Drogba (partis eux aussi en Angleterre, tiens tiens...).Pourquoi trente millions ? Parce que le mercato anglais se refermait plus vite que les autres justement, ce qui a « obligé » les clubs de Premier League à surpayer ses recrues. Parce que Fulham, plus de cent millions de livres dépensés cet été, a été touché lors de cette dernière journée par une vraie oniomanie, trouble lié à l'achat compulsif (cinq arrivées bouclées le 9 août !). Parce que West Ham est venu se greffer à la bataille, poussant lesà gonfler leur offre débutée à quinze millions d'euros au matin. Enfin parce que le jeune Anguissa dispose d'un profil intéressant pour s'imposer dans son nouveau championnat et a l'avenir devant lui. «, s'est carrément emballé le propriétaire de l'entité Tony Khan sur Twitter.Et l'OM, dans tout ça ? Perd-il au change ? Sur le plan sportif, le départ du bonhomme représente une réelle perte. Titularisé à 32 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière, Zambo réalisait un certain travail de l'ombre essentiel à sa, même s'il a régulièrement commis des erreurs techniques et tactiques. En témoigne sa finale d'Europa League, où sa bonne prestation est ternie par un contrôle raté à l'origine de l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Reste que sa marge de progression semblait assez conséquente. Suffisamment, en tout cas, pour avoir un rôle à jouer dans l'esprit de son désormais ex-entraîneur Rudi Garcia.Sauf qu'à trente millions, Marseille pouvait difficilement refuser cette proposition sur un garçon arrivé libre en 2015. Trente millions, c'est une somme. Un bonus tombé du ciel pluvieux de Grande-Bretagne puisque les dirigeants phocéens ne s'attendaient pas à vendre, comme l'a indiqué le directeur sportif Andoni Zubizarreta face à la presse : «» L'OM va donc pouvoir réinvestir dans un remplaçant et dans d'autres recrues (un attaquant de classe mondiale ?), par exemple. Le Nantais Valentin Rongier serait ainsi d'ores et déjà sur les tablettes du quatrième de Ligue 1 qui débute sa saison ce vendredi soir face à Toulouse. Sans la tronche sympa d'Anguissa.