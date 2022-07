Christopher Nkunku élu joueur de l'année par les journalistes allemands

FG

L'Allemagne a un nouveau roi, et il est français. Déjà élu joueur de l'année en Bundesliga en fin de saison dernière , Christopher Nkunku a raflé une seconde distinction individuelle après avoir été élu joueur de l'année 2022 par plus de 700 journalistes sportifs allemands. Auteur d'une saison exceptionnelle à l'échelle nationale (46 matchs, 28 buts et 18 passes décisives), l'international français (six sélections) a devancé sur le fil le néo-Barcelonais Robert Lewandowski de six petit points pour devenir le second français à obtenir cette récompense après Franck Ribéry, en 2008., a déclaré Nkunku, buteur hier lors de la défaite en Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern Munich , dans les colonnes deTraduction : le numéro dix-huit de Leipzig est prêt à tout casser cette saison.