Christopher Nkunku devrait finalement être absent deux mois

Verletzungs-Update #Nkunku:Christo hat sich am 15. November beim Training der @equipedefrance einen Riss des Außenbandes im linken Knie zugezogen. Wie lange er ausfallen wird, ist offen; es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten für diese Verletzung. pic.twitter.com/PBHVkTo90Q — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 19, 2022

La tuile.Touché à l'entraînement avec les Bleus mardi dernier et contraint de déclarer forfait pour le Mondial, Chritopher Nkunku devrait voir son calvaire se poursuivre un peu plus longtemps. Alors qu'on lui avait d'abord diagnostiqué une entorse et une absence comprise en six et huit semaines, le RB Leipzig a dévoilé ce samedi la véritable blessure de son attaquant., a révélé le club allemand sur les réseaux sociaux.Leipzig précise ne pas savoir, étant donné qu', mais, bien que les ligaments croisés ne soient pas touchés, ce type de blessure requiert en général deux mois, voire deux mois et demi, d'arrêt. Un coup dur alors que leaffronte le Bayern Munich le 20 janvier et que la présence du Français pour ce choc est déjà remise en question.Vous la voyez venir, la célébration des Bleus avec son maillot lors du premier but ?