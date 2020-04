Christophe : « Zidane, je ne connais pas encore. Ça reste entre nous, hein »

De Christophe, on connaît bien sûr Aline, Les Mots Bleus, ou encore La Dolce Vita. Moins son passé de sportif de haut niveau. De Christophe, on savait surtout qu’il avait la voix aiguë et qu’il était un peu perché. Moins qu’il répond toujours de l’extérieur du pied. Le 14 avril 2011, après un concert au Trianon, la rencontre entre So Foot et Christophe avait enfin lieu. Une rencontre avec un volatile, mi-oiseau de nuit, mi-nid de coucous.

Propos recueillis par Vincent Riou et Simon Capelli-Welter

Cette interview est tirée du So Foot n°86 (mai 2011)

Non seulement j’aime le foot, mais en plus j’ai joué.Je suis de la banlieue, je jouais à Juvisy, et attention j’étais sélectionné pour les matchs le samedi ou le dimanche tu vois, on allait à Ivry, à Morangis... J’ai joué jusqu’en cadet. J’étais ailier droit. J’ai arrêté parce que j’ai eu une hernie à droite, j’étais droitier, pour centrer c’est pas terrible. Mais s’il y avait un penalty à tirer, on pouvait m’appeler moi, parce que tu vois, je savais comment attraper la balle comme il faut et pouvoir la faire voler et l’envoyer où il fallait.Et mon père m’emmenait toujours au stade... J’avais je sais pas, 1957, j’avais 12 ans. Il y avait Dominique Colonna, le goal, Dufour aussi, c’était le patron de l’équipe de France. Moi je dînais avec ces gens-là dans des grandes tablées...Ah mais c’était un camé du foot mon père, il ratait pas un match, il les connaissait ! Au début moi j’ai connu le foot par la résonance à la radio les dimanches.Oui, oui, on a bouffé avec Kopa. Mais moi c’est vrai que j’ai kiffé le foot à mort quand y avait le Brésilien qui tuait là...Putain. Le mec il... Ce que j’aime c’est les jongleurs, moi je suis attiré par la magie, c’est ça mon truc, maintenant c’est devenu beaucoup plus technique, on ne peut plus jongler comme ça non? Moi je me souviens une Coupe du monde, c’est le Brésil qui l’a gagnée, c’est possible 1992 ?Bon tu vois, donc je suis devant ma télé et puis là putain comment, là je suis tous les jours devant quoi...J’ai tout vu, j’ai tout vu. Mais je ne me souviens plus, des joueurs j’en connais hein, mais ça peut être intéressant de découvrir, même sur le tard....Tu vois, ça c’est entre nous,Zidane est un joueur que je ne connais pas encore. Tu vois ? Pourtant c’est pas une merde hein ?Ah si, évidemment, ce match-là je l’ai regardé. Mais je ne sais pas, j’arrivais pas à comprendre ce qu’il se passait alors j’ai lâché, parce que je suis pas un juge.C’est chiant de répondre à cette question. Parce que quand l’Italie a gagné, j’étais content.Bah j’étais hyper content, normal. Mais, Tapie machin, j’aimais pas trop... Je crois que c’est un moment où je suis parti... Je voudrais pas non plus faire le juge. Mais c’était mon ressenti. J’aime pas les trucs, les histoires de voyous, ça m’emmerde. J’aime pas les flics, ni les voyous.Danny Baby et les Hooligans ?C’est un mot qui résonnait bien, les Hooligans c’est... Disons que quand on est jeune on est rebelle, surtout quand on a connu les années 50 avec Brando qui a fait, mon idole, cette image de... tu sais comment c’est... Les Ricains, hein... Les blousons noirs en France tout à coup, ça paraît fade...Ouais voilà, c’était, comment... des petits voyous quoi.J’ai souvent été invité à aller dans les tribunes. Mais j’y suis jamais allé. Tu sais pourquoi ?Putain, il est costaud ! Moi tu me dis viens voir un match à minuit, putain comment j’y vais !Ouais, et chez moi, l’écran, c’est quatre mètres. Il m’est arrivé de couper le son et de mater juste l’action mais j’aime le son. Et tu sais quoi, quand ça me plaît, j’enregistre même le son, c’est pour te dire. Et puis c’est vrai qu’aussi, y’a des mecs, ceux qui racontent le foot, y'a des génies. Mais tout à coup quand il y a une action, que ça monte... J’ai pas besoin qu’on me l’explique, je le vois. La musique c’est juste une partie de mon costume mais j’observe, et quand je parle du foot j’en parle comme si c’était des tableaux. Je pourrais très bien acheter une photo d’un mec tout à coup sur une action, la façon dont il se sert de son corps... Je suis attiré par l’esthétisme. Je suis capable si tu veux de me dire : "le mec que je connais pas là comment il a centré comme un Dieu sur la tête de l’autre !" Voilà. C’est bien, c’est du football dadaïste. Moi, j’suis un solitaire et l’esthétisme c’est important, une action bien jouée avec des mecs qui sont au bon endroit au même moment parce que attention, y'a l’art mais y'a aussi des mecs qui ont... c’est une vision, c’est observer non ? On les a pas posés là ! C’est parce que le mec il a eu... Il le sent, tu vois.Oh. Non. Tu sais parce que moi j’ai fait plein de choses... Et puis comment, j’ai fait de la course automobile, j’ai gagné. J’ai fait deux fois premier hein. Contre les plus grands.Je peux pas dire le contraire vu comment j’ai été.Je suis pas le genre de mec à dire gnagnagna. Moi je suis comme eux et puis c’est tout.Oui, mais au niveau des noms... Bon, il y a Raymond, Domenech, je l’ai croisé au jeumais je préfère sa femme, ça on le dira pas parce qu’il est très jaloux. Estelle, je l’adore, elle vient des fois à la maison.Domenech, on se croise, on se salue, mais on se parle pas hein. Je pense pas que j’ai grand chose à lui dire, pour être franc...Ben oui ça doit être très dur. Mais le monde, il est injuste. Après ce qui compte, c’est d’être le plus possible à la hauteur. Si y'a que le blé qui compte, à mon avis, y'a un moment où y'a une faille. Enfin c’est un autre métier,c’est un autre niveau, c’est une autre histoire.Récemment ou avant ? Avant y’avait le mec du PSG, comment il s’appelait... Un pied noir.Il venait tout le temps. Avec la sacoche. Luis Fernandez aussi. On se croise encore, on se parle pas, mais il se souvient d’une belle soirée qu’on a passée ensemble, avec des super meufs. Il avait trente balais. Mais on ne se regardait pas, je regardais plutôt les meufs moi...Si le mec il veut aller aux putes, qu’il aille aux putes, il a le droit non ? C’est pas bien justement ça, c’est comme tout, même dans la politique... On est pour Sarko ou on ne l’est pas, peu importe. Moi, je ne suis pas politique, je ne vote pas. Mais quand je vois ceux qui sont sur Ségolène, sur Sarko, sur Carla, quand même, c’est nous protéger nous-mêmes que de protéger quelques personnes comme ça...Moi si tu veux, je suis altruiste, mais faut pas me faire chier quoi. Je fais partie du peuple, parce que je connais le blues et que moi j’ai vu la route à l’aube et je crains personne, sauf que j’ai 65 ans et que c’est beaucoup plus dur. Mais quand j’avais 30 balais, j’étais un rebelle, la preuve c’est que moi je chantais, je me tirais pendant dix ans, je ne chantais plus ! On a juste une vie chacun, il faut juste te la faire belle la vie. Te la faire belle même si t’as pas... Tu vois, moi j’ai pas été affairiste. Le seul truc qui me manque quand je me dis bon, au niveau du blé t’es léger, je pense qu’à ma fille en me disant tu vois, j’ai pas su être un père... Mais, parce que je suis comme ça. Parce que je suis bancal...