Revault : « Ce match à Munich, le pire de ma carrière »

Recruteur au Havre Athletic Club, Christophe Revault coule des jours heureux en Normandie depuis la fin de sa carrière professionnelle. Avant la finale de C1, l’ancien gardien du PSG a accepté de revenir sur son calvaire vécu à Munich face au Bayern en 1997.

5

Vidéo

« Le surlendemain du match, Franck Gava et Flo Maurice avaient récupéré les manches du maillot pour me les filer. C’était une manière de me dire : "Tiens, on a retrouvé tes bras !" »

« Quoi qu’on en dise, c’est une fierté personnelle d’avoir porté le maillot du PSG. Quand j’étais gamin, j’allais gratuitement au Parc des Princes au début des années 80 parce que mon père bossait là-bas en tant que stadier. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Que ce soit les bonnes ou les mauvaises performances, c’est toujours compliqué et dur à expliquer car cela dépend beaucoup de ton sentiment sur l’instant. J’en ai fait des matchs (), mais je peux te dire que celui-ci est sans aucun doute le pire que j’ai vécu dans toute ma carrière. À titre personnel, j’avais été catastrophique. En plus, je me souviens que nous n’étions pas parvenu à nous qualifier pour les quarts de finale à cause d’une histoire de goal-average… Pendant toute la saison, j’ai vécu ce match comme une double punition. J’étais un jeune gardien à l’époque, je m’étais peut-être mis une pression trop importante pour cette rencontre. Sur le premier ballon que je touche, je prends un but derrière. Et ensuite, ça s’est enchaîné…Pfff… C’était un truc de dingue. À la pause, Ricardo décide de faire entrer Francis Llacer pour démarrer la deuxième période. Je récupère le ballon, et je me dis : «» Je ne sais pas te dire pourquoi, mais je ne vois pas qu’un joueur du Bayern est devant lui... Derrière, ça fait but. Heureusement, mes partenaires et mon entraîneur sont venus me voir à la fin du match pour témoigner de leur solidarité envers moi. C’était vraiment sympa, car je savais que je n’avais pas mis l’équipe dans le bon sens.La veille, nous nous sommes entraînés dans le stade olympique. Les ingénieurs du son étaient aussi dans le stade, ils testaient une musique de French cancan qu’ils mettaient après chaque but du Bayern. Là, Florian Maurice vient me voir et me dit : «Elle est repassée cinq fois, la soirée suivante… Sur le coup, tu as la tête dans le sac donc tu n’entends rien. Mais quand tu revisionnes le match, tu y repenses forcément. Aussi, je me souviens que j’avais mis un maillot orange avec des manches longues que j’avais pris le soin de couper avant le match. Je les avais mis dans la poubelle et le surlendemain du match, Franck Gava et Flo Maurice avaient récupéré les manches du maillot pour me les filer. C’était une manière de me dire : «» (Ah oui, tu y penses beaucoup. D’ailleurs, je me souviens que quelques jours après le match à Munich, j’avais eu un coup de fil de la secrétaire du club qui m’avait dit que monsieur Denisot, président du club, souhaitait manger avec moi. Dans ma tête, je me demandais vraiment ce qu’il comptait me dire… Nous sommes allés manger dans une pizzeria à Saint-Germain et il s’est montré très rassurant à mon égard, il m’a expliqué que cela arrivait aux meilleurs. Il est venu me réconforter et ça, je ne l’oublierai jamais.Oui. J’arrivais à passer au-dessus de ça et je savais que je devais me remettre en question, mais c’était surtout compliqué pour mes proches. Je suis parisien de naissance, donc j’étais forcément confronté à ma connerie.D’une certaine manière, c’était aussi logique que je sois jugé sur ma performance ce soir-là. Je n’ai pas envie de te dire que ça m’a rendu service mais je pense que sans ce match, je n’aurais pas fait une aussi longue carrière. Quand tu redeviens bon et que tu vois les critiques plus élogieuses envers toi, tu te mets à relativiser. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Je n’en étais pas fier, loin de là. Mais j’ai appris à prendre conscience qu’à Paris, un mauvais passage se paie cash.Le retour de Bernard Lama a beaucoup joué, Charles Biétry reprenait le club et il y avait un désir de le faire revenir. Là, j’ai senti le vent tourner. J’avais envie de jouer et dans le même temps, Paul Le Guen terminait sa carrière de joueur et me proposait de signer au Stade Rennais. Ça se goupillait bien. Quoi qu’on en dise, c’est une fierté personnelle d’avoir porté le maillot du PSG. Quand j’étais gamin, j’allais gratuitement au Parc des Princes au début des années 80 parce que mon père bossait là-bas en tant que stadier. Là-bas, j’ai aussi joué le premier match de ma carrière et j’ai gagné la finale de Gambardella avec Le Havre contre le PSG en 1989. Paris, c’est un fil conducteur dans ma vie.Oula, c’est difficile de lui trouver des faiblesses ! Honnêtement, je n’en vois aucune, il fait partie des tous meilleurs gardiens du monde. Après, je te dis ça aujourd’hui mais si ça se trouve, il va faire une couille ! En tout cas, il était parfait pour contrecarrer les offensives lyonnaises. Je vais laisser le soin aux attaquants du PSG de trouver des failles chez lui, ça me parait plus sage.Je n’ai jamais joué de finale européenne, mais je pense qu’il est parvenu à trouver la bonne formule en demi-finale. Avec son expérience, il sait gérer ce type d’événement et j’imagine qu’il doit aussi échanger avec Keylor Navas sur le sujet car leur entente m’a l’air plutôt bonne.Ce serait fantastique. Depuis le temps que le club cherche à jouer cette finale et avec tous les moyens mis en œuvre pour gagner cette compétition, cela serait logique et mérité. Maintenant, ils savent aussi que le Bayern marche sur l’eau. Malgré cette période de pandémie, je considère que gagner cette édition de la C1 serait tout aussi prestigieux que les autres années. D’ailleurs, j’aime plutôt bien ce concept de match à élimination directe car je vois une forte intensité dans les rencontres et moins de calculs.