Christophe Jallet prend sa retraite

Christophe Jallet met un terme à sa carrière. Grand serviteur du football, au parcours et au palmarès qui forcent le respect, l'enfant de Cognac sait ce qu'il doit à son sport et partage ici son bonheur avec nous...https://t.co/cqLN3A6WuV pic.twitter.com/AuOanvc1E7 — UNFP (@UNFP) June 26, 2020

Elle est là, l'info qui éclipse le titre desDans un message transmis à l'UNFP, Christophe Jallet annonce qu'il met un terme à sa carrière professionnelle. «, lance le joueur de 36 ans.» Le joueur prend ensuite le temps de remercier sa famille, ses amis, son agent, tous ses entraîneurs et coéquipiers, ainsi que tous les employés des clubs qu'il a pu croisé.Passé par Niort, Lorient, le PSG, l'OL, Nice, puis Amiens, le latéral droit quitte le monde du foot après 549 matchs professionnels et 30 buts. En 17 ans de carrière, il a accumulé deux titres de champions de France (2013 et 2014), une Coupe de France (2010), une Coupe de la ligue (2014) et un Trophée des champions (2013). International à 16 reprises, dont un but, il était dans le groupe France finaliste à l'Euro 2016.Balmont, Darbion, Bodmer et maintenant Jallet : c'est l'hécatombe pour notre Ligue 1 à l'ancienne.