Christie pourrait être suspendu pour avoir agrippé les testicules de Morelos

Ryan Christie is facing a two-game ban after being charged with attempting to grab Rangers' Alfredo Morelos by the genitals.More ➡ https://t.co/WKhJ5BfXGQ#bbcfootball pic.twitter.com/Zp1esnJXgP — BBC Sport (@BBCSport) December 31, 2019

Morelos grabs Christie’s balls - gets away with it ?Christie grabs Morelos’ balls - 2 match ban ?The SFA in a nutshell. What a great way to end the year. ? pic.twitter.com/GMzEbfAofp — ‏ً (@Seany_CFC) December 31, 2019

Les couilles sur la table.Les derbys sont souvent l'occasion de voir le football devenir ce sport délicieux où tous les coups sont permis, même en dessous de la ceinture. Lors du Old Firm de Glasgow le 29 décembre dernier, entre le Celtic et les Rangers, le milieu de terrain écossais Ryan Christie, du Celtic, l'a une nouvelle fois démontré en attrapant par les testicules l'attaquant des Rangers Alfredo Morelos, qui l'avait dribblé.Si aucun carton ne lui a été adressé sur le moment, il a été accusé par la Ligue d'une infraction au règlement disciplinaire, ce qui pourrait lui valoir deux matchs de suspension lors de son audition devant le conseil de discipline, programmée le 6 janvier. Une potentielle sanction qui révolte le Celtic car, croyez-le ou non, la même situation s'était présentée l'an passé, impliquant les mêmes joueurs... mais inversée. Morelos avait saisi les joyeuses de Christie, mais s'en était tiré sans être inquiété.Vivement la belle.