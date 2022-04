Christian Pulisic libère Chelsea face à West Ham

Chelsea (3-4-1-2) : Mendy - Azpilicueta, Silva, Chalobah - Loftus-Cheek(Ziyech, 76e), Kanté, Jorginho, Alonso - Mount - Havertz (Lukaku, 76e) , Werner (Pulisic, 76e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

West Ham (3-4-2-1) : Fabiański - Johnson, Dawson, Cresswell - Coufal, Souček, Noble (Rice, 62e), Masuaku - Yarmolenko (Bowen, 73e), Fornals - Benrahma (Lanzini, 79e). Entraîneur : David Moyes.

Les autres résultats :

À Stamford Bridge, ce dimanche après-midi, Chelsea a dû se démener afin de venir à bout d'une coriace équipe de West Ham (1-0).Une partie peu rythmée, menée par desà l'attaque, dont les premières occasions ont pourtant été à mettre au profit des Grenats. Lancé couloir droit, Saïd Benrahma a ainsi sollicité Edouard Mendy d'une frappe croisée mais dans un angle trop fermé (19) avant qu'Andriy Yarmolenko, lui également parti dans le dos du duo Trevoh Chalobah-Thiago Silva, ne loupe le cadre d'une belle volée du gauche (33). Portés par un N'Golo Kanté actif, les hommes de Thomas Tuchel n'auront, à l'opposé, aucunement pesé sur les buts de Łukasz Fabiański (six tentatives en 45 minutes, aucune cadrée).Il a dès lors fallu attendre l'heure de jeu pour voir le portier polonais se mettre en œuvre, écartant un tir lointain de Chalobah (59). En face, c'est Yarmolenko qui a sonné la charge, perdant deux duels consécutifs avec Mendy (70). Desétouffés après la pause, maintenus dans la rencontre par l'excellent Craig Dawson en défense et sauvés par Fabiański devant sa ligne, à la parade sur une reprise sèche de Timo Werner (75). Quadruplant leurs offensives (23 frappes dans le deuxième acte), les joueurs en bleu ont dès lors pensé prendre l'avantage : accroché par le malheureux Dawson (expulsé dans la foulée), Romelu Lukaku a effectivement offert le penalty de la gagne à Jorginho. Sentence gâchée par l'Italo-Brésilien et sa patte droite trop molle, captée par l'insubmersible Fabiański (87). Mais si le milieu de terrain flanche, Christian Pulisic, entré en jeu, lui, ne plie pas. Trouvé en retrait par Marcos Alonso, l'ancien du BVB est parvenu à placer son ballon au sol, hors de portée de l'arrière garde adverse afin de libérer les siens. Le salut est bien venu du banc.Car au classement, ce succès permet à Chelsea (65 points) de conforter sa troisième position et sa place en Ligue des champions la saison prochaine. À huit unités de son rival du jour et au septième rang, West Ham perd une occasion de se rapprocher du giron européen. Dans les deux autres rencontres programmée, on notera le réveil de Southampton, mené de deux buts à Brighton et revenu grâce à un doublé de James Ward-Prowse (2-2), tandis que Burnley a fait un excellent pas pour le maintien, en l'emportant contre Wolverhampton (1-0).