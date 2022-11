Christian Pulisic devrait être forfait face aux Pays-Bas

UPDATE: #USMNT forward Christian Pulisic has been diagnosed with a pelvic contusion and his status is day-to-day. pic.twitter.com/abZcjU6tco — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 29, 2022

Pas de Pul.Auteur du but de la qualification à la 38minute face à l’Iran (1-0) et contraint de laisser sa place à la pause, Christian Pulisic aura vécu une soirée très animée. Touché à l’abdomen, le numéro 10 américain a directement été transporté à l’hôpital pour des examens approfondis qui ont révélé une congestion pelvienne, comme l'explique la sélection américaine dans un communiqué ce mercredi.Cette blessure devrait, selon de nombreux médias d'outre-Atlantique, contraindre l’attaquant de Chelsea à déclarer forfait pour les huitièmes de finale ce samedi face aux Pays-Bas. L'US Men's National Soccer Team précise par ailleurs queUne absence de taille pour les Américains qui devront très certainement faire sans leur joueur le plus décisif : un but et une passe décisive depuis le début de la compétition sur les deux buts inscrits au total par les États-Unis.Sans Christian pour affronter un pays protestant, ça s'annonce coton.