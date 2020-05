Koffi : « La Fio était le meilleur choix »

Formé à l'INF Clairefontaine, puis à l'AS Monaco, Christian Koffi a quitté la Principauté pour rejoindre la Fiorentina à l'été 2018. Un saut dans l'inconnu, et un énième départ loin des siens, ce qui ne l'a pas empêché de s'intégrer à merveille au football italien. Élu meilleur joueur de Primavera pour la deuxième année consécutive, le natif de Gentilly ne compte pas s'arrêter là. Entretien avec un jeune talent habitué à l'exil.

« À Clairefontaine, il n’y avait pas vraiment cette pression de devoir signer pro à tout prix, car il n’y a pas réellement de concurrence entre nous comme en club. »

« Montella m’a directement montré qu’il aurait pu compter sur moi, donc ça prouvait que mon travail en Primavera payait. »

« Même en Primavera, les supporters nous suivent partout. C’était pareil l’année dernière quand je jouais avec Vlahović et Sottil. »

Propos recueillis par Maxime Renaudet

Ça va un peu mieux, mais les premières semaines ont été difficiles vu que je vis tout seul. J’ai essayé de rentrer en France au début du confinement, mais comme on ne savait pas si le championnat allait reprendre, le club a demandé à ce qu’on reste sur Florence. Là, comme on est encore confiné, c’est toujours un peu compliqué, mais ce n’est pas grave, ça endurcit.Oui, et c’était un truc un peu nouveau pour moi en arrivant ici en 2018. C’est vraiment à Florence que j’ai appris à être autonome parce que c’était la première fois que j’avais un appartement tout seul.Entrer à Clairefontaine, c’était comme un rêve. Les tests sont longs, on est énormément à les passer. Moi, je les ai commencés en me disant que je n’irais pas pour ne pas me mettre la pression. Mais une fois que j’ai été sélectionné, c'était quelque chose d’incroyable. Les premières semaines, ça me faisait peur, mais ça s'est vite dissipé. Après, ça a été deux ans uniques, surtout que ça t’oblige à sortir de ton cocon familial.J’avais signé avant d'entrer à Clairefontaine, en fait. À la base, j’avais fait des tests sur Paris, mais quand on est parti à Monte-Carlo, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas mieux pour le développement d’un joueur et pour son confort.À l’INF, j’étais quand même un peu proche de ma famille, mais à Monaco, j’étais complètement détaché, même si l'INF t’y prépare un peu.Exactement. À Clairefontaine, il n’y avait pas vraiment cette pression de devoir signer pro à tout prix, car il n’y a pas réellement de concurrence entre nous comme en club. Mais quand tu arrives à Monaco, tu te rends compte que c’est un autre décor. Quand j’ai signé pro, ma mère n’était pas vraiment contente, elle disait :Donc au moment où j’ai voulu me relâcher, et que je me suis dit :, elle m’a tout de suite rappelé à l’ordre, et j’ai finalement obtenu mon bac pro commerce.Il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais quand on m’a présenté les deux contrats et les deux aspects sportifs, le choix de la Fio était le meilleur. L’Italie, c'était vraiment un championnat où je ne voulais pas aller initialement, car c’était un peu contraire à mon football. Mais après en avoir parlé avec ma famille, je me suis rendu compte que l’Italie allait beaucoup m’apporter. Et je ne me suis pas trompé.J’ai pris des cours pendant les vacances qui ont précédé mon départ, avant de continuer en arrivant à Florence.Puis, le coach de la Primavera m’a accordé sa confiance dès le début et m’a dit que la vérité était celle du terrain dans tous les cas. Je suis venu pour bosser, j’ai appris l’italien et ça s’est super bien passé. Aujourd’hui, je parle couramment l’italien, mais toujours un peu avec l’accent de Gentilly.J’aurais aimé entrer, mais ça ne s’est pas fait. Après, Montella m’a directement montré qu’il aurait pu compter sur moi, donc ça prouvait que mon travail en Primavera payait. Quelques mois après, il m’a convoqué pour le stage de pré saison aux États-Unis, c’était la première fois que je partais en stage de préparation avec une équipe première.Non, j’étais content, je n’ai pas vu ça comme un frein ou un obstacle.Car il faut toujours apprendre des joueurs comme eux, et ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de les côtoyer. Ribéry, c’est un joueur dont j’étais fan quand j’étais plus petit.C’est vrai, et c’est un truc de fou. Même en Primavera, les supporters nous suivent partout. C’était pareil l’année dernière quand je jouais avec Dušan (Vlahović) et Riccardo (Sottil). En Italie, tu ne viens pas en équipe première en étant un inconnu, ils te connaissent déjà, ce qui change un peu de la France, et surtout de Monaco. Ici, le football, c’est presque une religion, en fait.Franchement, je ne sais pas. Après, je prends mon mal en patience et je continue à travailler dans mon coin. Le plus important, c’est de faire des grosses performances, le reste arrivera après. J’essaye de ne pas trop me mettre ça dans la tête. La finalité, c’est le terrain.