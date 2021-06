Christian Eriksen, le miraculé

Victime d'un malaise cardiaque en fin de première période face à la Finlande, le milieu de terrain danois a donné une immense frayeur à tous les fans de football, et pas seulement. Heureusement, les nouvelles parvenues au fil de la soirée concernant l'état de santé du joueur de l'Inter sont plutôt rassurantes, après avoir craint le pire. Cet Euro tient déjà un moment dont tout le monde se souviendra longtemps, avec beaucoup d'émotion.

Des nouvelles rassurantes

Parken hyllar Christian Eriksen. Finska fansen ropar » Christian » , danska svarar » Eriksen » . pic.twitter.com/mOFLq3gAqg — Michael Wagner (@MicGWagner) June 12, 2021

Le monde du foot sous le choc

Lukaku?? qui dédie son premier but de l'Euro⚽️ à son coéquipier de l'Inter Eriksen??"Chris, stay strong, I love you" pic.twitter.com/jhQ7iNSgGb — Jean-Sébastien Lecomte (@JSLecomte) June 12, 2021

Tous ceux qui ont vécu ce terrible jour de juin 2003 où Marc-Vivien Foé avait perdu la vie lors de la Coupe des Confédérations, foudroyé par un arrêt cardiaque, ont certainement cru voir se profiler sous leurs yeux une terrible réminiscence. Pour les autres, la stupeur n'en fut pas moins grande. Alors que la mi-temps approche dans ce Danemark-Finlande, Christian Eriksen s'écroule tout seul près de la ligne de touche, victime d'un malaise. Les images sont glaçantes. M. Taylor qui appelle de suite les secours, le massage cardiaque très vite entrepris par Simon Kjaer, puis par les médecins, les pleurs sur les visages des coéquipiers comme des adversaires et le silence absolu dans un Parken Stadium horrifié. Moins de 24h après des débuts en fanfare du côté de Rome, l'Euro vient de basculer dans l'effroi.Après de longues minutes de soins, derrière le remarquable mur formé par les Danois pour masquer la scène aux caméras, Eriksen est finalement évacué derrière un drap. L'espoir réapparaît quelques minutes plus tard : le milieu de terrain de l'Inter a été photographié conscient, la main sur le front, les yeux ouverts et visiblement alertes. «» , ne tarde pas à rassurer l'UEFA, bientôt suivie par la Fédération danoise. Les nouvelles rassurantes arrivent au compte-goutte et l'agent du joueur, Martin Schoots, annonce sur la radio danoise NPO Radio 1 : «Après plus d'une heure d'interruption, le soulagement prend peu à peu le pas sur l'horreur. Dans les tribunes, la communion entre les supporters des deux sélections donne la chair de poule. Aux «» scandés par les Finlandais, les Danois répondent des «» à vous foutre les poils. Et c'est finalement à la demande des joueurs, lesquels auraient pu discuter avec le joueur lui-même par Facetime, que la décision est prise de reprendre le match. Kasper Schmeichel, symbole d'une équipe danoise héroïque, fait le tour de ses partenaires : une tape amicale, une embrassade, quelques mots de réconfort, avant de reprendre le jeu. Chapeau, messieurs.Pendant que le football reprend vie à Copenhague, les réactions affluent de partout en soutien au finaliste de la Ligue des champions 2019 et au Champion d'Italie 2021. À quelques 1500 kilomètres de là, du côté de Saint-Pétersbourg, l'émotion de Roberto Martinez est palpable avant de défier la Russie. «» , confie le sélectionneur belge. Bientôt suivi par son buteur, Romelu Lukaku, lequel dédie son but face à laà son ami milanais, en lâchant un «» face caméra. Anciens coéquipiers, adversaires d'un soir ou simples amoureux du ballon rond, tout le monde y va de son message à destination du génie de Middlefart.La défaite danoise face à la Finlande (0-1) passe finalement totalement au second plan. L'essentiel est ailleurs : Christian Eriksen a été ramené à la vie. Et ce soir, c'est tout ce que l'on a envie de retenir.

Par Tom Binet