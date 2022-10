Christian Eriksen, du cœur à l’ouvrage

Excellent contre la France dimanche dernier, superbe contre Arsenal avant la trêve, Christian Eriksen est en très grande forme depuis la fin du mois d’août. Artisan majeur de la transformation de Manchester United, le Danois est ce qui manquait au milieu des Red Devils depuis quelques saisons. Face à City ce dimanche, il pourrait encore martyriser l’entrejeu adverse.

Le milieu qui manquait à United

« C'est un footballeur fantastique. Il est malin, il est intelligent. La position à laquelle il joue n'a presque pas d'importance. Il peut s’adapter. »

Encore mieux à venir ?

Par Léo Tourbe

Manchester United a beau avoir claqué 240 millions d’euros cet été sur le marché des transferts, sa meilleure recrue pour l'heure est celle qui n’a pas coûté le moindre centime.depuis le 15 juillet dernier après cinq mois et onze matchs joués à Brentford, Christian Eriksen n’a pas mis longtemps à se fondre dans le moule mancunien. Le blondinet de 30 ans est déjà devenu incontournable au milieu de terrain et fait mieux que remplacer numériquement Paul Pogba, retourné à Turin. Il y a une semaine, il a même été élu joueur du mois de septembre par les supporters de Manchester United. Après un début de saison catastrophique, Erik ten Hag a pu compter sur l’ancien de l’Ajax pour remettre son équipe dans le bon sens, au point que MU reste sur quatre succès consécutifs en Premier League.Le dernier en date fut contre Arsenal , le leader, jusque-là invaincu. Pour l'heure, ce n'est ni plus ni moins que le chef-d’œuvre de la saison d’Eriksen., a-t-il réagi en apprenant qu’il avait été plébiscité par les fans de son club, devant Raphaël Varane et Jadon Sancho. Effectivement, c’était sympa, sauf pour ses adversaires. Sublime dans le jeu et passeur décisif contre les, l’ex-a récité une leçon dans l’entrejeu, chose que les fans mancuniens n’ont pas souvent vue de la part d’un de leurs joueurs ces dernières saisons., s’est même enflammé Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube.Objet de la comparaison, Carrick lui-même s’est avoué charmé par le niveau d’Eriksen :Et avec le Danois, il y a peu de chance que ce soit la fin de l’abondance. Malgré le report des matchs outre-Manche après le décès d’Elizabeth II, il n’a pas perdu le fil de sa récente forme. Les Bleus l’ont vu par eux-mêmes dimanche dernier à Copenhague , où il a encore écrasé l’opposition composée de la doublette franco-madrilène Aurélien Tchouaméni-Eduardo Camavinga. Rien que ça. Maître dans la gestion du rythme et exceptionnel passeur, il a fait vivre un calvaire à l’équipe de France.C’est lui qui envoie une merveille de passe tendue vers Mikkel Damsgaard, laissant au joueur de Brentford le soin de centrer vers Dolberg. Puis, c’est encore Eriksen qui botte le corner qui amène le second but danois. Une prestation XXL, et même si c’est Kasper Schmeichel qui a été désigné homme du match par l’UEFA ( mais pas par So Foot ), le capitaine danois rendait hommage à son coéquipier après la victoire face aux champions du monde :, s’enthousiasmait Pep Guardiola en février dernier, alors qu’Eriksen était sur le point de faire son retour face à Manchester City après sept mois d'absence (il n’avait finalement pas été dans le groupe). Ce dimanche, pas sûr que lechauve soit particulièrement ravi de le voir titulaire dans le derby, alors que United peut revenir à deux longueurs de son voisin en cas de victoire, avec un match en moins. D’autant plus que le Danois a encore de la marge. C’est en tout cas ce que pense Erik ten Tag, qui ne tarissait pas d’éloges à propos de son joueur après le match contre Arsenal, mais qui n’a pas oublié de souligner une de ses lacunes., assurait lechauve. Bon courage aux trois milieuxqui vont devoir se le coltiner.