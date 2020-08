Choupo-Moting, le chouchou

Mercredi soir, une personnalité atypique s’est permise de chasser les démons parisiens, balayant les railleries dont elle faisait l’objet. Foi chevillée à l’âme et costume de salvateur enfilé, Eric Maxim Choupo-Moting s’en est allé défaire Bergame. Une revanche sur la vie ? Non, la vie ne doit rien à Choupo, il lui doit tout. C’est cette philosophie qui a qualifié Paris en demi-finales de la plus belle des compétitions.

Humainement, c’est quelqu’un de naturellement gentil et agréable, donc il n’a aucun problème à s’intégrer

Un souvenir impérissable, vraiment ?

Il n'a jamais été un joueur comme Fährmann ou Stambouli, qui avaient une forte connexion avec les fans.

Choupo-Moting entre dans cette catégorie de joueurs qui avaient une mauvaise attitude car il était trop souvent sur Instagram

Un chant qui, mardi, relevait encore du domaine de la parodie, mais le lendemain soir, ces mots embrassaient bel et bien les lèvres de tous les supporters parisiens. Une ferveur particulièrement vive sur le parvis du Parc des Princes, où s'étaient rassemblés les fans du club, parmi lesquels le Collectif Ultras Paris. Des scènes qui illustrent le nouvel amour que ces derniers portent à, arrivé dans la capitale à l'été 2018 et qui, malgré des prestations pas toujours abouties sur le plan sportif, envoûte, en ce mois d'août 2020, la Ville Lumière de son aura si spéciale., reconnaissait l'intéressé dans len°167.Une affection que le Camerounais explique par son caractère, lui qui donne toujours le maximum sur le pré :(...)"On sait que tu mouilles le maillot, ne t’inquiètes pas si tu rates quelque chose, le plus important, c'est de tout donner." »L'épisode de Bergame n'est pas le premier rendez-vous galant entre Choupo et le public parisien. Dès sa première saison sur les bords de Seine, il profite des blessures en deuxième partie d'exercice pour fouler la pelouse du Parc et se faire acclamer par un stade conquis, malgré son manque d'efficacité devant les cages. Le début de saison suivante est cataclysmique pour Paname : Neymar est écarté du groupe non pas pour aller souffler les bougies en famille, mais pour des rumeurs de transfert à Barcelone. De leur côté, Mbappé et Cavani se blessent contre Toulouse. Heureusement,et l'affection monte encore d'un cran quand celui-ci décide de rendre l'amour que lui porte le public parisien, en claquant trois buts en deux matchs. Le PSG peut lancer sa saison sur d'excellents rails, et sans ses stars.Entre ce fait d'arme et le match de l'Atalanta, Choupo joue peu et travaille dans l'ombre, isolé des tabloïds qui préfèrent côtoyer ses partenaires. Mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et pendant que les caméras sont focalisées sur Mbappé, Neymar et Wanda Nara, Choupo prépare son plus gros coup en tant qu'avant-centre : Bergame en fut la victime. Dès lors, l'amour porté par le public parisien est justifié, tant le cap passé par le PSG se faisait attendre. Entre-temps, Choupo a mis du temps à séduire mais les supporters n'ont jamais cessé de le pousser : Pourquoi lui plus qu'un autre ?Partout où il passe, Eric Maxim laisse de chaleureux souvenirs, ceux d’un homme solaire qui prône la joie de vivre et le travail. Ce n’est en tout cas pas au bord de l’Elbe qu’on vous dira le contraire. Lors de ses années de formation au club d’Altona, l’un des quartiers de Hambourg, Choupo se lie d’amitié avec beaucoup de monde, et notamment le fils de son entraîneur. Vers ses quatorze ans, le Camerounais passe beaucoup de temps avec Benny House : des heures consacrées au tennis-ballon sur une table de ping-pong. La simplicité d'un petit garçon qui veut jouer au football, peu importent l'environnement et les outils mis à disposition.Mickaël Tavares, son coéquipier à Hambourg et Nuremberg, se souvient d'un homme qui se démarque par sa gentillesse, à défaut de le faire par des appels en profondeur.souligne son pote de toujours.De son côté, Florian Zenger, rédacteur pour le journal du FC Nuremberg, constate une certaine évolution chez le grand Maxim.Choupo-Moting a-t-il toujours été ce gars aimé de tous, duquel les supporters s'amourachent, indépendamment de ses prestations sur le pré ? Pas sûr., lâche Florian Zenger. Une proximité peu évidente avec les tribunes, qui s'explique en partie par la situation du jeune joueur, tout juste âgé 20 ans., poursuit Zengler.Une saison à l'issue de laquelle Choupo retourne à Hambourg, avant de se révéler à Mayence, sous les ordres de... Thomas Tuchel. En 2014, le voici propulsé à Schalke 04, dans un club plus ambitieux, plus prestigieux. Là encore, rien à reprocher au buteur, correct sur le terrain et irréprochable en dehors. Mais l'alchimie avec les supporters n'est pas aussi forte qu'à Paris., rejoue René Ködder, ultra de laAutre explication potentielle de cette relation tangible entre Choupo-Moting et la, il souffrait de la comparaison avec certains de ses coéquipiers, plus populaires :Une époque où le natif d'Hambourg fait déjà valoir son attrait pour les chants de supporters, comme il le fera quelques années plus tard porte d'Auteuil.Dernière étape avant de poser ses valises dans la Ville Lumière, le grand Maxim débarque à Stoke City. Supporter desdepuis son plus jeune âge, Elliot Yates ne se souvient pas d'un Choupo-Moting très impliqué. «» Tout comme Ködder et Zengler, Elliot Yates ne chante pas les louanges de l'avant-centre Camerounais, allant jusqu'à parler d'une attitude parfoisconfie Yates.» La suite, on la connait : à la surprise générale, Paris annonce la signature du joueur qui depuis, affiche un comportement irréprochable. Alors oui, Choupo bosse dans l'ombre, sans faire de bruit, sans se plaindre et loin des polémiques auxquelles participent ses camarades; mais à l'étranger, sa personnalité si louée en France n'est pas relevée. Alors, confondons-nous éthique de travail parfaite et personnalité atypique ? Une chose est sûre, ça fait 2-1 pour le Paris Saint Germain.