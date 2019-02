Choupo, chou blanc

À la question de savoir si Edinson Cavani, sorti sur blessure contre Bordeaux, pourrait disputer la rencontre de C1 face à Manchester mardi prochain, Thomas Tuchel répondit ceci : « Je ne sais pas si c'est possible » . Dès lors, qui mettre à sa place ? Choupo-Moting, hier, a répondu à une partie de la question : ce ne sera pas lui.

Plan D, ou moins

79': Dans la surface, Choupo-Motin se croit au five en tentant de dribbler la moitié de la planète avant de perdre la balle. #PSGFCGB 1-0 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 9 février 2019

Un destin contrarié

Par Théo Denmat

Propos de HB tirés du Parisien, ceux de TT de conférence de presse.

Lorsque c’est arrivé, Rudy Buquet avait déjà sifflé depuis cinq minutes, la majorité des joueurs du PSG applaudi les deux virages, Olivier Tallaron rangé son micro, Ricardo rejoint les vestiaires, les spectateurs l’entrée du Parc des Princes, et Éric Rabésandratana les paris-brest du buffet presse. Sur la pelouse en bas du virage Auteuil, ne restaient plus que Presnel Kimpembe , torse nu, Thiago Silva , et Éric-Maxim Choupo-Moting. En haut de ce même virage, le collectif Ultras Paris, fort du retour des « Parias Cohortis » un mois après leur suspension suite à l’allumage de fumigènes pour fêter leur cinquième anniversaire. Fort, aussi, d’une certaine volonté de panser les plaies internes d’un type qui avait à peu près tout raté dans l’après-midi, et qui, c’est pourtant rare ces derniers mois, s’est fait siffler par le Parc.Et alors que le trio procédait tête basse vers le tunnel des joueurs, Choupo-Moting, en queue de peloton, s’est soudain arrêté. Il devait y en avoir des choses, dans cette caboche, pour que Thiago Silva soit obligé de lui taper dans les côtes pour lui faire lever les yeux. Le virage scandait son nom. L’humble colosse s’est alors retourné, a posé la main droite sur le coeur, la gauche sur le ventre, plié sa colonne vertébrale autant que son mètre quatre-vingt-onze le lui permettait, et remercié le temps qu’on cesse de le célébrer. Drôle de combo : en une soirée, Choupo a perdu sa place contre Manchester United et gagné la pitié du Parc.Quarante-cinq minutes plus tôt, on se disait pourtant qu’Old Trafford était pour lui. Alors qu’ Edinson Cavani glissait à l’oreille de Thomas Tuchel que sa cuisse avait pété sur son pénalty, Choupo, lui, courait seul en pointe du dispositif parisien. Avec, comme l’a souligné Thomas Tuchel en conférence de presse d’après-match, «» dans les jambes, en milieu de semaine face à Villefranche, en Coupe de France . La deuxième fois seulement cette saison que le bonhomme enchaîne deux titularisations, la dernière ayant eu lieu courant décembre contre Strasbourg puis Orléans . Pour quel résultat ? Une prestation quelconque au Groupama Stadium, une autre indigente ce samedi contre une équipe qui perd depuis quatre matchs. Avec, en point d’orgue, cette action incompréhensible à un quart d’heure de la fin, la masse s’emmêlant les pinceaux dans ses propres dribbles, oubliant Mbappé à sa gauche, oubliant le jeu, oubliant son rôle, oubliant tout.Lorsqu’il était arrivé à Paris, au milieu d’un CV presque moins fourni que celui de Timothy Weah , il n’y avait qu’une seule éclaircie. Une unique ligne à laquelle se raccrocher, signalant son principal fait d’arme récent : un doublé face à Manchester United au soir du 9 septembre 2017. Comme on s’y retrouve. «» Le plan CM serait donc le plan D ? Pas sûr, au vu de la suite. Dernière question, la plus compliquée : comment redonner confiance à son seul buteur disponible quand celui-ci n’a plus marqué depuis…son premier match, le 23 septembre dernier contre Rennes ? Réponse lapidaire, ne rien faire. Seul le but peut sortir un attaquant du marasme et, manque de pot, Choupo serait un mec qui «» , selon Hugo Broos , son ancien sélectionneur en équipe nationale du Cameroun . D’où la suite, signée Tuchel : «Selon toute vraisemblance, donc, et si l’on suit le message sous-jacent à ces derniers mots, la ligne d’attaque du PSG à Old Trafford devrait être la suivante : Di María-Mbappé-Draxler. Probablement soutenus par un duo Verratti-Paredes, accompagnés d’un troisième larron qui pourrait être Alves ou Marquinhos , dépendant de l’état de santé de Meunier, bien tamponné par Kamano samedi dernier.Choupo, donc. Ou sur le banc, là où il est le plus efficace, puisque c’est ce que l’on insinue. Choupo, vivre et mourir lors d’un même match. Se voir offrir la chance d’une vie et la liquider aussitôt, par faute de talent, sûrement, par faute de confiance, aussi. La prestation d’hier après-midi aura très sûrement été sa pire sous le maillot parisien, certains comparants déjà le bonhomme à Everton et Souza , mais la face du monde aurait-elle pu être changée si Benoit Costil n’avait pas repoussé sa frappe à bout portant à la 25minute ? Peut-être. Peut-être, aussi, de quoi regretter l’absence d’une autre solution en attaque. Après tout, la dernière fois que Choupo-Moting a affronté Manchester United , il a marqué un doublé avec Jesé à ses côtés.