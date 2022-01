La Chine à fleur de peau

Depuis quelques jours, les footballeurs professionnels et aspirants professionnels en Chine ne peuvent plus se faire tatouer, et pour les internationaux, il est fortement recommandé d'effacer toute modification volontaire de son épiderme. Derrière cette nouvelle restriction qui pourrait prêter à sourire se niche un signal supplémentaire du durcissement politique aigu en Chine continentale.

« Jusqu'à très récemment, les tatouages en Chine étaient associés à la criminalité, ou considéré comme rétrogrades car propres à des peuplades tribales. »

« Quand vous jouez pour l'équipe nationale chinoise, vous n'êtes plus un individu lambda »

« Depuis l'arrivée de Xi Jinping, la Chine s'est repliée et ne s'intéresse plus vraiment à l'opinion de l'Occident. »

Après les footballeurs chinois, l'île de Taïwan ?

« Comme pour la pression mise à Hong Kong, c'est une démonstration de force. Mais en général, quand on est si sûr de sa force, on n'a pas besoin de l'étaler. »

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

Si Djibril Cissé, Memphis Depay, Radja Nainggolan ou Ederson étaient chinois, ils auraient été bien embêtés. Comme une grande partie de la communauté des footballeurs professionnels. Car depuis une annonce de l'Administration générale des Sports de Chine, les footballeurs de haut niveau du pays ne peuvent plus se faire tatouer , et pour ceux qui évoluent dans les sélections de l'Empire du milieu, il est même recommandé de faire effacer ou au moins de couvrir leurs actuels embellissements épidermiques., explique Simon Chadwick. Pour le spécialiste du sport asiatique à EM Lyon Business School,Cet archétype justement, c'est celui d'un membre de l'ethnie majoritaire Han, qui parle chinois mandarin, et n'arbore aucun signe distinctif, car il ne doit pas sortir du rang. Encore moins à l'aide d'une modification corporelle qui pendant longtemps a été associée à des concepts négatifs dans la société chinoise, si l'on en croit Jonathan Sullivan., explique le directeur des China Programs au Asia Research Institute de l'université de Nottingham.Si l'universitaire britannique refuse de juger les autorités chinoises, en revanche, il consent que les footballeurs peuvent être visés :Avec l'idéal d'une société exemplaire suivant les. Pour Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre et grand observateur de la Chine depuis près de quatre décennies,Ce changement qui affecte si concrètement les footeux professionnels prend racine en 2012 quand Xi Jinping arrive à la tête du Parti communiste chinois, avant d'être mécaniquement installé à la présidence du pays., soutient Chadwick. Une époque marquée par une plus grande ouverture vers le reste du monde et l'Occident et un point d'orgue avec l'organisation des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Une époque où le football chinois est à la ramasse et enchaîne plus facilement les scandales extrasportifs que les trophées, mais où la République populaire est dans sa globalité un pays en croissance, dynamique et plein de promesses."circulez, il n'y a rien à voir"Au-delà du premier abord incongru de la décision, qui pourrait apparaître ridicule vu d'Occident, l'interdiction des tatouages pour les footballeurs professionnels, estime Di Meglio.Pour Chadwick, cette tendance au repli et à l'autoritarisme a étéQuand il se projette dans le futur, Chadwick imagine aisément une ChineDonc sans tatouage, le communiqué de l'AGS stipulant explicitement que pour toutes les équipes de catégories U20 ou en dessous, il est formellement interdit d'intégrer des jeunes joueurs tatoués...Cette vision orwellienne du futur chinois a de quoi bien faire flipper. Mais la tendance autoritaire du président Xi ne doit pas inciter à un fatalisme excessif selon Di Meglio.La question des tatouages chez les footballeurs professionnels doit donc être vue comme un signal politique parmi d'autres., continue Di Meglio. Or, le numéro 1 chinois aurait de bonnes raisons de ne pas être totalement détendu. À l'image d'un élève à la veille d'un examen important, Xi Jinping vit une année 2022 décisive.(cinq ans par mandat, NDLR)Et dos au mur, le dirigeant chinois aura d'autres leviers autrement plus dangereux à activer,. Des tatouages à une troisième guerre mondiale, l'effet papillon ultime...