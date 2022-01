Chili-Argentine : la CONMEBOL suspend les deux arbitres de touche

33

| Amérique du Sud | OFFICIEL : Après avoir utilisé des gilets jaunes à la place des drapeaux traditionnels, les arbitres assistants Fabricio Vilarinho et Rodrigo Correa ont été suspendu pour 4 mois par la commission des arbitres de la CONMEBOL. pic.twitter.com/YayDjFsTcR — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) January 28, 2022

Les dégâts des gilets jaunes.Fabricio Vilarinho et Rodrigo Correa ont beau ne pas avoir touché une seule fois le cuire lors du choc entre le Chili et l'Argentine (1-2) pour le compte de la quinzième journée des éliminatoires sud-américains , c’est bien eux les véritables vedettes du match. La raison ? Les deux arbitres brésiliens ont utilisé des gilets jaunes avec un bâton en guise de drapeaux pendant la première période de la rencontre. Un épisode des plus surréalistes qui a poussé la CONMEBOL à suspendre ses deux artistes.Pour avoir «» , les arbitres assistants Fabricio Vilarinho et Rodrigo Correa ont été suspendus pour quatre mois par la commission des arbitres de la CONMEBOL. Pour rappel, les deux arbitres se sont présentés au match sans drapeaux, car ils les avaient oubliés à l'hôtel. Ils ne s’en sont rendu compte que douze minutes avant le coup d’envoi, rendant l'incident viral sur les réseaux sociaux.Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Rodrigo et Fabricio.