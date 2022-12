Chiffres records pour les paris en ligne en France lors du Mondial

Buts, audiences, exploits individuels... En dépit d'une polémique continue, la Coupe du monde 2022 qui vient de s'achever au Qatar a été le théâtre de nombreux records sur le terrain et en dehors https://t.co/uYpeJBelPg pic.twitter.com/2TwuuWOhde — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 24, 2022

L'addiction des uns fait le bonheur desL'Autorité nationale des jeux dresse le bilan de ce Mondial 2022. Et si on savait que la FIFA et le Qatar s'en étaient mis plein les fouilles, le crime a aussi profité à d'autres. Les sites de paris en ligne ont, selon les estimations de l'ANJ, explosé leurs records de mises pour un Mondial de football. 615 millions d'euros ont ainsi été joués en ligne, pour ce qui est de la France, durant le mois de compétition. Ce chiffre est bien plus important qu'attendu, les estimations tablant plutôt sur une somme située entre 500 et 530 millions d'euros avant le tournoi. Un montant final qui surpasse largement les 366 millions misés dans l'Hexagone, lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, ou les 420 millions du précédent Euro. De plus, il ne représente pas l'intégralité des sommes pariés, les mises dans les points de vente physiques n'étant pas prises en compte dans ce calcul.Deux facteurs peuvent avoir influé sur cette hausse spectaculaire. Tout d'abord, le parcours des Bleus. La demi-finale contre le Maroc (2-0) a généré 30 millions d'euros de mises en ligne, et la finale perdue aux tirs au but contre l'Argentine a elle provoqué la bagatelle de 55 millions d'euros de mises. Une hausse par rapport à la finale d'il y a quatre ans contre la Croatie, qui n'avait engendré « que » 37,5 millions d'euros de mises en ligne. D'autre part, l'ANJ dénonce des, avec des encarts publicitaires, a précisé l'autorité régulatrice des jeux d'argent auprès deDans le lot, combien terminent la compétition sans avoir perdu d'argent ?