Gravé dans la Roche

Le Jürgen Klopp de l'Ardèche

Un concours de frappe en état d'ébriété comme projet

Une mini-usine sous la maison

Une affaire de famille

Par Steven Oliveira, à Colombier-le-Jeune

Tous propos recueillis par SO.







Il paraîtrait que Jorge Mendes, le célèbre super-agent portugais, passe 18 heures de sa journée au téléphone. Mathieu Roche n’en est pas encore là. Et pourtant, le portable de l’Ardéchois sonne toutes les deux minutes. La raison ? Le match des seniors du lendemain où il n’est pas encore certain d’avoir onze joueurs disponible. Un samedi comme un autre à en croire sa femme Élodie : «» . Un doux euphémisme. Car si Mathieu est pris par les seniors le mardi, vendredi et dimanche, Élodie, elle, s’entraîne le jeudi et leur fille aînée, Suzie, est à l’entraînement avec les U11 le mercredi et au match le samedi. Ce qu’on peut appeler un programme chargé.Arrivé à Colombier-le-Jeune en 2014, Mathieu Roche, ancien éducateur spécialisé, s’est d’abord fait discret dans le village avant de mettre un premier pied au FC Colombier St-Barthélemy il y a deux ans : «» Le début de l’engrenage. «» , rigole le coach. Il faut dire que le bonhomme n’est pas du genre à faire les choses à moitié. Résultat, quelques mois plus tard, Mathieu «» se retrouve sur le banc des seniors. Problème, celui qui arbore un tee-shirt «» manque de joueurs pour réussir à combler les deux équipes qui évoluent en D4 et D5. Soit les deux dernières divisions du district Drôme-Ardèche. Et après avoir fait le tour des deux villages de 700 habitants, Mathieu est obligé d’aller draguer le voisin de Gilhoc, lui aussi en galère d’effectif. Et tant pis si c’est le club rival : «L’effectif au complet, Mathieu Roche peut alors faire parler sa science de la tactique inspirée de Carlo Ancelotti ou de Maurizio Sarri. Problème, en face de lui, tous n’ont pas l’ADN footballistique : «» Résultat, Mathieu range ses schémas tactiques dans un coin de sa tête et prend alors exemple d’un autre coach : Jürgen Klopp et son «» . «, théorise celui qui est passé par toutes les positions sur le terrain, de défenseur central à attaquant.Mathieu est ce qu’on appelle un passionné. Un homme «» . Et c’est dans cette optique qu’il a inscrit son club au Vrai Foot Day. Un club déjà connu par les amateurs depuisque Mathieu aime prendre la plume tous les dimanches soirs afin d’écrire un résumé du match du week-end : «» Comme celle de Mickey qui s’est fait légèrement engueuler par sa compagne après être rentré de l’entraînement à 2h du matin Car oui, comme tout club de district qui se respecte, le FC Colombier St-Barthélemy n’oublie jamais de faire la fameuse troisième mi-temps. Problème, une fois celle-ci terminée, il faut rentrer chez soi. Et ici, il n’y a pas d’autoroute. Ni même de routes droites. Non, ce sont des multitudes de virages qui s’enchaînent. Sympa pour un rallye, moins pour une personne qui a un petit coup dans le nez. Résultat, Mathieu compte bien profiter dupour sensibiliser ses joueurs en effectuant un concours de frappes en état d’ébriété. Le but est simple : chaque personne qui veut participer enfile des lunettes de simulation et devra faire un petit parcours avant de tenter un tir. Le tout sous les yeux des acteurs de la sécurité routière présente pour faire une intervention. «» , raconte le coach. Et cela fonctionne puisque tout le village attend désormais évènement à écouter Élodie : «» . Pas étonnant selon Mathieu puisque «» . Cette idée, l’agriculteur ne l’a pas sorti tout seul de son cerveau : «» . Et comme toujours, l’Ardéchois n’a pas mis longtemps avant de lancer ce projet dont les fonds récoltés seront redistribués à une association de victimes de la route.Mathieu est comme ça. Lorsqu’il trouve une bonne idée, il n’hésite pas à se donner à fond pour l’appliquer. Que ce soit le, l’entente avec Gilhoc ou sa marque de boissons Mat&Élo. «» à écouter le couple qui a décidé de tout plaquer il y a trois ans pour monter cette boîte. Lui son travail de moniteur-éducateur. Elle son job d’infirmière. À la base, tout débute par une tentative de sirop. Une idée vite abandonnée car «» révèle Élodie qui répond à la place de son mari dont le ventre lui joue quelques tours. Avant de se concentrer sur ces boissons désaltérantes qui mélangent toujours un fruit et une plante. Des fruits qui viennent de la région ardéchoise - à l’exception des citrons qui débarquent de Sicile -, et des plantes cultivés par le couple dans un champ sur les hauteurs du village ou sous une serre. Au menu : Poire-Verveine, Mirabelle-Mélisse, Thym-Citron ou encore Menthe-Citron. Autant de mélanges qui sont testés en amont. «» , raconte Mathieu entre deux allers-retours aux toilettes.Et si le couple a débuté avec «» comme le rappelle Élodie, c’est désormais un vrai laboratoire qui est installé au sous-sol de la maison familiale. Une mini-usine qui va donc de l’extraction des fruits à l’étiquetage, en passant par la pasteurisation et la mise en bouteille. Et chacun a sa fonction : Mathieu s’occupe de la production et Élodie de l’étiquetage et de la partie administrative, comptabilité et livraison. Un procédé qui porte ses fruits puisque les bouteilles Mat&Élo sont désormais bien installés dans les rayons des supermarchés de la région. Et même jusqu’à Lyon et Grenoble. Autant de bonnes nouvelles qui ne suffisent visiblement pas aux banques «» pour faire un crédit au couple afin qu’il puisse acheter leur maison où ils ne sont que locataires. «» , enrage Élodie. Pour autant, elle ne regrette pas une seconde l’hôpital : «Contagieux. C’est finalement le mot qui décrirait le mieux Mathieu Roche. À l’image de son amour du football. Un amour transmis en premier lieu à sa femme qui confesse pourtant «» . Tellement que depuis l'engouement de la Coupe du monde féminine, Élodie a rejoint l'équipe de mamans du club composée de femmes de 14 à 50 ans. Encore une idée de Mathieu qui aurait bien aimé coacher cette équipe, lui qui est passionné par le foot féminin : «» . Mais Élodie n’est pas la seule à être tombé dans la marmite du foot, l'aînée Suzie aussi. Vêtue du maillot de Guingamp - club préféré de Mathieu depuis Didier Drogba et un voyage en Bretagne où il est tombé sous le charme du Roudourou -, la future Eugénie Le Sommer n’est pas vraiment stressée par son premier match de la saison qui arrive. Une rencontre qu’elle devrait jouer à son poste de milieu droit même si son coach avait un autre plan pour elle : «» Une chose est sûre, Mathieu ne sera, cette fois-ci, pas derrière la main-courante pour la voir gambader sur le rectangle vert. Car il n’y a pas que sa bonne humeur et sa sympathie qui est contagieuse. Sa gastro, aussi.