Chérie j'ai rétréci Lionel

À Anfield ce mardi soir, Lionel Messi a coulé comme le reste de son équipe. C'est pourtant dans ce genre d'affiche, lorsqu'il voit ses partenaires sombrer, que le quintuple Ballon d'Or se doit de montrer l'exemple. Mais comme à Rome l'an passé, il n'en a rien été.

S’habituer à l’échec

Par Andrea Chazy

Il est souvent demandé aux amateurs de football de ne pas opposer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo . Il ne faut surtout pas les comparer, mais bien «» . Il faut encore moins les critiquer, eux qui ont vampirisé les Ballons d’Or sans partage entre 2008 et 2017. À tort. Lionel Messi , comme CR7 ou n’importe quel autre footballeur, peut passer à côté d’une rencontre à enjeu. Mardi soir à Anfield Road Lionel Messi n’a pas pesé sur le jeu du Barça et ce n’est pas interdit de le clamer haut et fort.L'Argentin n’est pas sorti du lot, contrairement au match aller où il avait envoyé son équipe au septième ciel. Il n’a cette fois-ci ni remporté son « match dans le match » avec Virgil Van Dijk , ni face à l’autre colosse des Joël Matip . Messi s’est offert un petit frisson d’entrée de jeu, avec une frappe claquée sans problème par le portier de Liverpool . Il a aussi délivré une belle passe pour trouver Jordi Alba dans la surface avant la pause et enfin, après l’heure de jeu, expédié une ultime tentative bien jugé par Alisson. Pour lui, le bilan est maigre. Non, ce soir, Lionel Messi n’a pas été à la hauteur de l’événement. Et il ne faut surtout pas essayer de minimiser la part de sa responsabilité qui n’est ni plus ni moins aussi grande que celle de ses dix autres coéquipiers.C’est vrai, faillir à sa mission ne doit pas tout remettre en cause. Mais il paraît évident de douter de la capacité actuelle de l’Argentin à être un véritable leader dans les matches qui tournent mal. Car ce n’est pas la première fois que Léo Messi regarde le navire catalan couler sans réussir à le maintenir à flot. À Rome l’an dernier, « La Pulga » avait déjà assisté les yeux grands ouverts à une première chute libre sans avoir su trouver l’énergie nécessaire pour conjurer le mauvais sort.Il y a deux ans, c’est Neymar qui avait orchestré la fameusecontre Paris en huitièmes alors que Messi n’a pas non plus su tirer son épingle du jeu au tour suivant pour surmonter l’obstacle Juventus . Pour la quatrième année consécutive, Messi et le Barça n’iront pas en finale de la Ligue des Champions. Un nouvel échec qui n’effacera pas ses cinq Ballons d’Or, ses 91 buts inscrits sur la seule année 2012, ses quatre Ligues des Champions déjà empochées, ou encore sa faculté à changer le cours d’un match lorsque les astres sont alignés. Mais il va falloir que tout le monde s’y fasse : à bientôt 32 ans, Messi a sûrement affiché à Anfield Road, ce mardi 7 mai 2019, les premiers signes d'un déclin.