Chennevières, à la recherche de la petite lucarne

À Chennevières-lès-Louvres, il était hors de question de passer à côté d'un événement comme le Vrai Foot Day. Depuis plusieurs années, le club de foot loisir du Val-d'Oise a misé sur sa créativité et une auto-médiatisation rare dans le monde amateur pour exister et grandir. La preuve ultime que des moyens limités n'empêchent pas les plus petits de s'offrir de grands plaisirs.

Par Clément Gavard, à Chennevières-lès-Louvres

Entre les effluves de barbecue, il règne un air de revanche au stade municipal de Chennevières-lès-Louvres. Pour cette petite bourgade du Val-d’Oise d’un peu plus de 300 habitants - qui est aussi le lieu de tournage de nombreux sketchs de Groland -, l’occasion duétait trop belle pour ne pas organiser des retrouvailles avec le Racing Pop. Cinq mois tout pile après leur première rencontre avec le club du Secours populaire de Paris , les acteurs sont les mêmes ou presque. Mais le décor, lui, est complètement différent. Le 12 mai dernier, les deux équipes s’étaient affrontées sur la pelouse du Parc des Princes pour un match de gala remporté par le Racing Pop (2-1). «, se souvient Aurélien, trésorier du club.» Une opportunité unique pour un club évoluant dans le championnat Foot Loisir du samedi matin, qui est la preuve qu’aucune porte n’est véritablement fermée aux amateurs inspirés, bien entourés et motivés. Bienvenue dans le club le plus surprenant du Val-d'Oise.Depuis sa création en 2006, le Chennevières-lès-Louvres FC a beaucoup grandi. Encore plus ces dernières années, voire ces derniers mois. Grâce à des rencontres, des contacts et des services entre potes. Au cœur de cette évolution, il y a P2J (dont fait partie le dénommé Antonin), un podcast indépendant dédié au foot et géré par une bande de copains, qui s’est retrouvé à suivre les aventures du petit club cannabrien depuis janvier 2018. «, raconte Miguel, un membre du collectif P2J.» Et voilà comment les Val-d'Oisiens ont pu mettre en place l'auto-médiatisation de la vie du club, au-delà même des simples publications sur les réseaux sociaux.Un cercle vertueux qui a également conduit le Chennevières-lès-Louvres FC à se retrouver au cœur d’une web-série, prévue pour la fin de l’année et produite par le média Gentside. «, précise le président Rémi.» Assez fou pour un club de foot loisir, qui a aussi su profiter de cette visibilité pour faire rentrer un peu plus de pépètes dans la trésorerie. Après les 1000 euros versés par P2J pour être sponsor maillot la saison dernière, le CLL FC a dégoté un nouveau partenariat à la rentrée, avec un chèque de 3000 euros à la clé. «, déroule Aurélien, en charge de finances du club.» Pas une raison pour briser les liens tissés avec P2J, comme le sous-entend Miguel : «Un succession de bonnes nouvelles qui sont le fruit de la mentalité d'un club. Au-delà des partenariats, des petits contrats de sponsoring et des moyens financiers, le Chennevières-lès-Louvres FC a toujours voulu ressembler à une petite famille qui se réunit pour taper dans le ballon le week-end. Et le bouche-à-oreille fonctionne à merveille depuis plusieurs années. Si le coach et le capitaine vivent à 500 mètres du stade, de nombreux joueurs, comme Aurélien ou même le président Rémi, n'avaient aucun lien avec le village avant de débarquer. «, rembobine Rémi.Et tant pis s'il faut avaler des kilomètres pour venir à l'entraînement le mercredi ou jouer un match le samedi matin, les Cannabriens d'adoption ont la motivation. «, se réjouit Aurélien.» Le symbole de l'évolution impressionnante du CLL FC ? La possibilité de disputer les rencontres au complet le week-end, quand l'équipe peinait souvent à trouver onze joueurs le samedi matin il y a encore trois ou quatre ans. De quoi rendre fier Fred, entraîneur Chennevières depuis sept ans maintenant : «» À leur échelle, c'est ce qu'on appelle une autre dimension.Mieux, le club a grandi sportivement, au point d'être enfin pris au sérieux par leurs adversaires, à commencer par le Média FC, une équipe montée par RMC et comptant dans ses rangs des anciens joueurs comme Jérôme Rothen, Ludovic Obraniak ou Frédéric Piquionne. «» , s'amuse Fred. Et pour cause, depuis deux ans, les Verts ne végètent plus dans le bas du classement et restent sur une quatrième place et un podium la saison dernière. «, assure Aurélien.La preuve qu'un club amateur, sans trop de moyens, n'est pas forcément destiné à mourir dans le silence le plus total. Est-ce la triste réalité pour beaucoup de petits clubs en France ? Oui, surtout que la FFF n'est pas un modèle de générosité, comme l'a récemment révélé une enquête de Libération , qui affirmait que la Fédé' n'accordait que 6% de sa richesse aux 15 000 clubs du football amateur dans l'Hexagone (soit 16 millions d'euros à se partager). Plutôt que la déprime, le Chennevières-lès-Louvres FC préfère miser sur les ondes positives, l'originalité et l'optimisme. Dimanche, il y avait plus une cinquantaine de personnes pour partager des sourires, de la bonne humeur, un barbecue et quelques bières. Des gars et des filles, des gens de Chenevières, d'autres de Paris, du Secours Populaire. «, résumé le président Rémi.» Pas besoin d'être sur le terrain pour jouer collectif.