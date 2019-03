Chemnitz et l'hommage de l’indécence

Jadis nommée Karl-Marx-Stadt, la ville de Chemnitz fait souvent parler d’elle en mal. En août dernier, parce qu’elle était le théâtre d’émeutes racistes. Ce week-end, parce que son Chemnitzer FC a rendu hommage à un ancien néo-nazi local.

Y este es el homenaje del estadio a Thomas Haller, líder neonazi reconocido y fundador de una organización nazi, racista y hooligan (esa es descripción). Es el estadio del Chemnitzer FC. pic.twitter.com/556yqASLiv — Niporwifi © (@niporwifi) 10 mars 2019

Une excuse : distinguer l’homme de son œuvre

Klub wehrt sich gegen Vorwürfe: Chemnitzer FC lässt Trauer um Neo-Nazi zu https://t.co/n3gjM4SqKA pic.twitter.com/dc7O29bv50 — Euro-Journal.press Deutsch (@EuroJournalDE) 10 mars 2019

Par Julien Duez

Cela aurait pu être le match du week-end en Regionalliga Nordost, la quatrième division allemande qui épouse les frontières de l’ancienne RDA. Relégué la saison dernière, le Chemnitzer FC, solide leader et candidat à une remontée immédiate en D3, recevait la VSG Altglienicke. Score final : 4-4. Un nul dantesque obtenu par les visiteurs berlinois à la dernière seconde, mais terni par leprovoqué par les images de la télévision régionale. Alors que leur portée reste confidentielle en temps normal, celles-ci ont rapidement fait le tour du pays et rajouté une couche de mauvaise réputation à la ville de Chemnitz, qui souffre depuis longtemps de son association avec l’extrême droite.La scène a quelque chose de gênant. Elle commence par ces mots du speaker du stade : «(...)(...)(la couleur du club, N.D.L.R.)» S’ensuit une minute de silence, lors de laquelle le portrait du fameux Tommy Haller s’affiche sur les écrans géants du Stadion An der Gellertstraße : regard sévère, casquette noire vissée sur le crâne, veste en cuir sans manches, chaînes en argent autour du cou... La mine patibulaire du bonhomme accompagne le déploiement d’une grande croix blanche sur fond noir, autour de laquelle s’allume un grand feu de torches rouges et blanches. Trois couleurs anodines en apparence, mais qui en lisant entre les lignes rappellent celle du drapeau du Reich allemand. Et cela n’a rien d’anodin.Car Thomas Haller n’était pas un supporter comme les autres. Au début des années 1990, alors que l’ex-RDA est en ruine, il surfe sur la vague néo-nazie qui commence à gangrener l’État disparu en fondant le groupe HooNaRa, un acronyme dont il n’est même pas nécessaire de traduire la signification :. Trois adjectifs qui résument le personnage d’Haller. C’était notoire à Chemnitz. À tel point qu'il faisait l’objet d’une surveillance de la part de la, un office fédéral de renseignement chargé de la protection de la démocratie à travers le respect de la Constitution allemande. HooNaRa est officiellement dissous en 2007, mais Thomas Haller ne s’arrête pas pour autant. S’il se fait plus discret, on le considère comme l’un des instigateurs de la résurrection du milieu d’extrême droite à Chemnitz. Son implication dans les émeutes ayant suivi un meurtre commis par un réfugié syrien l’été dernier est également avérée.Dans le civil, Haller bossait pour une entreprise de sécurité qui a même un temps loué ses services au Chemnitzer FC. Mais la collaboration prend fin en 2007 – l’année de la dissolution de HooNaRa – en raison de «» , pour reprendre la justification officielle du club, lequel, douze ans plus tard, a participé à lui rendre hommage après son décès des suite d’un cancer. Pendant sa lutte contre la maladie, ses camarades avaient édité un T-shirt au message évocateur : «» et dont les bénéfices devaient aider à payer son traitement. Après avoir inscrit son but contre Altglienicke, l’attaquant Daniel Frahn est allé en chercher un exemplaire sur le banc de touche et l’a soulevé haut dans les airs, en direction du kop. «» , a commenté le speaker sur le moment. Sauf que Frahn n’avait visiblement aucune idée de la portée de son «» .Devant le déferlement d’indignation provoqué par l’hommage rendu, le Chemnitzer FC a été contraint de réagir. Premier geste : sanctionner Daniel Frahn d’une amende pour avoir brandi le T-shirt polémique. «» , a ainsi déclaré le directeur sportif Thomas Sobotzik. Frahn a bredouillé quant à lui quelques excuses pour tenter de justifier son geste : «» , explique celui qui a rencontré l’intéressé lors d’échanges avec les supporters : «» Frahn a-t-il péché par naïveté ? Quoi qu’il en soit, il fallait un coupable. Le lendemain des incidents, une tête est tombée : celle de Thomas Uhlig, directeur financier et événementiel. «(...)Mais cet hommage a également eu des conséquences là où on ne les attendait pas forcément. Sur sa page Facebook, Peggy Schellenberger, fan du Chemnitzer FC, élue au conseil municipal sous l’étiquette du SPD (social-démocrate) a ainsi présenté ses condoléances à Thomas Haller par ces mots : «(...)» Si le message a depuis disparu, le SPD a fait savoir que MSchellenberger, qui a assuré s’exprimer à titre personnel et non politique, ne représenterait pas le parti aux élections communales du 26 mai prochain. «» , a commenté le député Detlef Müller, chef du groupe social-démocrate à la mairie.Tout cela amène une dernière question : l’hommage en question aurait-il pu être évité ? Son inscription sur le programme du match laisse supposer que le club savait parfaitement ce qu’il faisait, même s’il s’est défendu dans un communiqué qu’il ne s’agissait pas «» , ni «» et que «» . La porte-parole de la police locale Jana Ulbricht précise cependant qu’elle n’a rien pu faire pour l’empêcher : «» À défaut de zone rouge, le Chemnitzer FC a pris un malin plaisir à flirter avec la zone grise.