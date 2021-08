Chelsea-Villarreal et la Supercoupe sur le gâteau

Chelsea et Villarreal ont rendez-vous à Belfast ce mercredi soir (21h) pour se disputer la Supercoupe d'Europe, quelques mois après leurs succès respectifs en Ligue des champions et Ligue Europa. Une affiche aussi inédite que prometteuse pour lancer cette nouvelle saison de football européen. Et surtout savoir qui régnera en maître sur le continent pour les prochains mois.

Tuchel et Emery dans l'arène

Par Tom Binet

Le 27 mai dernier, Villarreal s'offrait le plus fou des sacres européens contre Manchester United. Une finale de Ligue Europa remportée au terme de 22 tirs aux buts, dans un suspense totalement insoutenable avant une délivrance à la hauteur de l'événement. À savoir le premier titre européen du sous-marin jaune (qui compte tout de même deux coupes Intertoto en 2003 et 2004). Imitée quelques jours plus tard par Chelsea en finale de Ligue des champions, l'équipe d'Unai Emery s'apprête donc à défier lesce mercredi pour la 46édition de la Supercoupe d'Europe, au Windsor Park de Belfast. Une confrontation qui promet beaucoup pour lancer la saison européenne, loin de l'agitation provoquée par l’atterrissage de Lionel Messi à Paris.Cette finale met aux prises deux équipes qui se prennent à regarder vers de nouveaux sommets, comme souvent quand vient l'heure de débuter la nouvelle année et que tous les rêves sont possibles. D'un côté, Chelsea et son sacre inattendu face à Manchester City qui ne doit pas rester lettre morte. Thomas Tuchel le sait, en attendant le renfort de poids de Romelu Lukaku, l'entraîneur allemand a à sa disposition un effectif impressionnant qui se doit désormais de lutter avec les meilleurs en Premier League., a réagi le technicien mardi en conférence de presse.De l'autre côté, Villarreal, septièmes de Liga l'an passé, a bien l'intention de s'appuyer sur son triomphe continental pour franchir un cap et de croquer à pleine dents dans cette qualification pour la Ligue des champions qui les fuyait depuis la saison 2011-2012. Pour cela, le club espagnol s'est renforcé durant l'été avec plusieurs arrivées, comme les anciens rémois Boulaye Dia et Aïssa Mandi., lançait d'ailleurs l'international algérien le jour de sa signature. Preuve de l'attractivité grandissante d'un club bien décidé à tenir son rôle de trouble-fête.Les deux formations, qui ne se sont jamais affrontées en compétition officielle, voient là l'occasion de garnir leur armoire à trophée. Chelsea n'a remporté qu'une seule fois cette Supercoupe d'Europe créée à l'orée des années 1970. C'était en 1998, déjà aux dépens d'un club espagnol : le Real Madrid. Pour Villarreal, ce sera logiquement une première. C'est donc à l'issue d'un choc inédit mettant aux prises deux entraîneurs passés par le Paris Saint-Germain, que sera connu le successeur du Bayern Munich, tombeur de Séville en septembre 2020.Toutefois, nombreuses sont les incertitudes qui demeurent de part et d'autre. Les absents seront multiples, à commencer par les internationaux concernés par l'Euro ou la Copa America au début de l'été. Thomas Tuchel a bien précisé que Thiago Silva, Jorginho ou Mason Mount seraient dans le groupe, mais n'avaient pas 90 minutes dans les pattes et ne seraient donc pas envoyés au charbon d'entrée., assurait Mateo Kovačić devant les journalistes mardi. C'est sans compter sur Villarreal, qui se verrait bien ajouter Chelsea à son tableau de chasse après avoir accroché les têtes de Arsenal et United sur son mur au printemps dernier, et un Unai Emery, qui n'imagine certainement pas perdre pour la cinquième fois une finale de Supercoupe (après 2008, 2014 et 2016).