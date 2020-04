Chelsea vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales

Chelsea FC have joined up with UK charity Refuge to raise awareness and valuable funds to support women and children experiencing domestic abuse during the current coronavirus pandemic... https://t.co/8fWY70RnEF — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 2, 2020

Brillante initiative.Si l’épidémie du coronavirus cause bons nombres de malades, elle est également à l’origine d’autres troubles. En effet, le confinement engendre aussi une recrudescence des violences conjugales et l’isolement imposé dans la sphère familiale empêche les victimes de dénoncer ces comportements abusifs. De fait, Chelsea a annoncé ce jeudi, s’engager dans ce combat. L’entraîneur de l’équipe féminine, Emma Hayes et ses joueuses participent à une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour l'association caritative. Le club londonien promet de reverser l’ensemble des dons reçus dans les six prochaines semaines.» a expliqué, la coach.Certains joueurs de Frank Lampard ont également rejoint la cause, c’est notamment le cas de César Azpilicueta : «» a confié le capitaine.