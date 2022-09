Chelsea trébuche d'entrée à Zagreb

Dinamo Zagreb (4-1-4-1) : Livaković - Ristovski, Sutaloq, Perić, Moharrami (Lauritsen, 76e) - Misić - Ljubičić, Ivanusec, Ademi (Baturina, 89e), Orsić (Spikić, 76e) - Petković (Drmić, 90e+8). Entraîneur : Ante Čačić.

Chelsea (3-4-3) : Kepa - Azpilicueta (Ziyech, 46e), Fofana, Koulibaly - James, Mount, Kovačić (Jorginho, 59e), Chilwell (Cucurella, 71e) - Havertz, Aubameyang (Broja, 59e), Sterling (Pulisic, 75e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

QB

Dynamique Dinamo.Chelsea a chuté pour son entrée en Ligue des champions, ce mardi, à Zagreb (1-0). Malgré une bonne entame, lesont été cueillis en deux passes : Robert Ljubičić récupère le cuir dans sa surface et relance sur Bruno Petković, qui oriente sa tête dans la course de Mislav Orsić. Plus rapide que Wesley Fofana, celui-ci remonte le terrain et s'en va tromper Kepa Arrizabalaga d'un petit coup de patte (1-0, 13). Un but qui a donné des ailes aux locaux puisque Orsić s'est encore montré menaçant (29) et que le capitaine Arijan Ademi a chauffé les gants de Kepa (30).Le portier desa sauvé les siens au retour des vestiaires en repoussant un missile de Stefan Ristovski sur sa transversale (56). Un peu plus dangereux en deuxième période, les visiteurs ont beaucoup centré, mais les ballons de Kai Havertz (48), Reece James (66) ou encore Hakim Ziyech (69) n'ont pas trouvé preneur. Le Marocain a aussi tenté de finir lui-même, mais n'a trouvé que la niche de Livaković (47) et a raté sa volée (78). L'excellent Ljubičić a bloqué la tête de Kai Havertz (82), James a touché le poteau (86) et la parade de Livaković a préservé l'avantage croate (86). Le Dinamo prend logiquement la tête du groupe E, obligeant Chelsea à riposter contre Salzbourg dans huit jours.À cinq jours près, lesauraient réagi en offrant un pont d'or à Andy Carroll.