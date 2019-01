Chelsea tranquille face à Newcastle

Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Kanté, Jorginho, Kovacic (Barley, 63e) - Pedro (Hudson-Odoi, 80e), Hazard (Giroud, 87e), Willian. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Newcastle (5-4-1) : Dubravka - Yedlin (Manquillo, 82e), Lejeune, Lascelles, Clark, Ritchie - Ayoze Perez (Murphy; 82e), Longstaff, Hayden, Atsu - Rondon. Entraîneur : Rafael Benitez.

Lesont leAuteur d’un match parfaitement maîtrisé, Chelsea s’impose sans difficulté face à Newcastle et compte désormais six points d’avance sur Arsenal , cinquième, tombé plus tôt dans l’après-midi face à West Ham Pedro , parti à la limite du hors-jeu, reprend un service aussi long que lumineux signé David Luiz , avant de se défaire de Clark et de tromper Dubravka du gauche pour inscrire son septième pion de la saison. Malgré la nette domination de Chelsea (plus de 65% de possession), le même Clark redonne espoir aux siens juste avant la mi-temps en crucifiant Kepa d’une surpuissante tête décroisée.Hélas pour les, l’espoir n’est que de courte durée puisque peu avant l’heure de jeu, Willian concrétise la domination londonienne d’une époustouflante frappe enroulée du droit qui trompe toute la défense geordie. Pas besoin de plus pour s’assurer un quatrième match d’affilée sans défaite. En revanche, le danger guette toujours les hommes de Rafael Benitez puisque Newcastle est premier relégable, avec un point de retard sur Cardiff