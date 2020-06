Chelsea traduit en justice pour des actes racistes datant des années 1980-1990

1

GL

Chelsea rattrapé par son passé.Le mouvementse répand dans le monde et la parole se libère. Un groupe de quatre anciens joueurs de Chelsea poursuit le club londonien en justice, devant la Haute Cour, pour des actes racistes remontant aux années 1980 et 1990. Gwyn Williams, qui a bossé 27 ans pour le club, est mis en cause dans cette affaire bien connue au sein des, qui avaient déjà commandé une enquête indépendant (le rapport Barnados) pour statuer sur la véracité des actes racistes de Williams.Mais d'après une enquête menée par, Chelsea avait tenté par l'intermédiaire de ses avocats de convaincre les joueurs d'attaquer individuellement Gwyn Williams en justice, et non le club. «» , déplore même un joueur.Aujourd'hui, les victimes demandent toujours des dommages et intérêts. L'une d'elles souffrirait même de stress post-traumatique. La défense de Chelsea sur ce passé peu glorieux ? «