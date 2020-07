Chelsea tombe à West Ham et ne monte pas sur le podium

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Fredericks, Diop, Ogbonna, Cresswell - Rice, Souček - Bowen (Yarmolenko, 78e), Lanzini (Wilshere, 68e), Fornals (Balbuena, 90e+3) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.



Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso - Barkley (Loftus-Cheek, 63e), Kanté, Kovačić (Mount, 53e) - Willian, Abraham (Giroud, 63e), Pulisic. Entraîneur : Frank Lampard.

À la suite de la défaite de Leicester sur la pelouse d'Everton (2-1) en début de soirée, Chelsea pouvait monter sur le podium de Premier League en cas de victoire à West Ham. Raté. La faute à une défense en papier mâché (3-2).Ce sont d'ailleurs lesqui se montrent les premiers dangereux en pensant ouvrir le score sur corner par Tomáš Souček. Mais le but du Tchèque est finalement refusé après cinq minutes de VAR pour un hors-jeu (34). La même action va se reproduire quelques instants plus tard. Sur un nouveau coup de pied de coin frappé par Jarrod Bowen, Souček, encore lui, est trouvé et inscrit un but bien valable cette fois-ci (1-1, 45+3). Entre ces deux corners étrangement similaires, lesavaient malgré tout eu le temps de faire trembler les filets par Willian sur penalty, à la suite d'une faute d'Issa Diop sur l'inusable Christian Pulisic (0-1, 41).D'une fébrilité ahurissante défensivement, les partenaires de Tammy Abraham vont craquer une deuxième fois dès le retour des vestiaires. Michail Antonio profite d'une nouvelle offrande de Bowen pour faire passer les locaux devant (2-1, 51). Lesse mettent alors à faire le siège de la cage de Łukasz Fabiański, et sont récompensés sur un joli coup franc de Willian, qui rentre avec l'aide du poteau (2-2, 72). Mais le troisième but des joueurs de Frank Lampard n'arrivera jamais. Pire, ces derniers vont se faire prendre en contre à l'aube du temps additionnel, et Andriy Yarmolenko se fait plaisir pour aller doucher définitivement les visiteurs (3-2, 90). Une victoire qui permet auxde prendre trois points d'avance sur la zone rouge. Chelsea concède sa première défaite depuis la reprise après trois victoires, et reste quatrième.Rappelez vite David Luiz !