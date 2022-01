Chelsea surclasse Tottenham et retrouve le sourire

Dans une partie maîtrisée et illuminée par un bijou d'Hakim Ziyech ainsi qu'un pion de l'inoxydable Thiago Silva, Chelsea a pris le dessus sur Tottenham (2-0) et retrouvé le goût de la victoire en Premier League. Un succès qui fait un bien fou à Thomas Tuchel et ses hommes après plusieurs semaines de galère.

Tension entre rivaux

Tuchel peut souffler

Chelsea (4-1-4-1) : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Sarr - Jorginho (Kanté, 73e) - Ziyech (Saúl, 90e+1), Mount, Kovačić, Hudson-Odoi (Alonso, 87e) - Lukaku. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Tottenham (4-4-2) : Lloris - Tanganga (Skipp, 57e), Dier, Sánchez, Davies - Doherty, Winks (Gil, 89e), Højbjerg, Sessegnon (Lucas, 56e) - Bergwijn, Kane. Entraîneur : Antonio Conte.

Dire que Chelsea abordait cette 23journée avec appréhension est un doux euphémisme. Incapable de gagner lors des quatre dernières journées de Premier League, lesavaient néanmoins fait le boulot ces deux dernières semaines contre Tottenham en League Cup, une équipe battue à trois reprises en trois confrontations cette saison par Thomas Tuchel et ses hommes. Et alors que lessont en pleine bourre depuis l'arrivée d'Antonio Conte, la logique du classement a finalement été respectée ce dimanche : impérial, Chelsea a éteint Tottenham (2-0), grâce à un but exceptionnel d'Hakim Ziyech et une tête rageuse de Thiago Silva, et repris sa marche en avant en championnat. La machine est relancée.Le début de rencontre rappelle néanmoins que cet affiche est l'une des plus grosses rivalités d'Angleterre, et ce n'est pas le nombre de fautes commises (31 au total) qui prouvera le contraire. L'une d'entre elles, une vilaine semelle de Matt Doherty sur Malang Sarr, aurait d'ailleurs mérité une expulsion mais le corps arbitral, aidé par la VAR, n'a même pas jugé bon de rappeler à l'ordre le(19), pas plus que le coup d'épaule de Mason Mount qui envoie Japhet Tanganga dans les panneaux publicitaires (23) alors que la faute spectaculaire de Pierre-Emile Höjbjerg sur Hakim Ziyech aurait également mérité sa biscotte (30). Beaucoup d'intensité donc, mais peu d'opportunités à se mettre sous la dent jusqu'à ce qu'Harry Kane pense ouvrir le score, mais le numéro 10 de Tottenham, coupable d'avoir mis Thiago Silva au sol avant de tromper Kepa Arrizabalaga, est rattrapé par la patrouille (40).La rencontre se débride enfin dès le retour des vestiaires grâce à Hakim Ziyech. Déjà buteur contre Brighton lors de la précédente journée, le Marocain, servi par Callum Hudson-Odoi, contrôle le cuir à plus de vingt mètres de buts d'Hugo Lloris et envoie une comète qui vient nettoyer la toile d'araignée dans la lucarne droite du gardien français, figé par ce coup d'éclat. Sur leur lancée, lesenfoncent le clou quelques minutes plus tard grâce à Thiago Silva, dont les 37 ans ne l'empêchent d'être toujours aussi impérial, que ce soit défensivement ou pour claquer une tête sur un coup franc de Mount. Le break fait, les champions d'Europe en titre contiennent sans broncher la moindre tentative de réveil desqui ne peuvent que constater la supériorité technique et tactique de leurs rivaux ce dimanche. Les trois points dans la poche, Thomas Tuchel peut souffler : son équipe a enfin retrouvé un visage conquérant.