Chelsea se reprend en maîtrisant Watford

Chelsea (4-3-3) : Kepa - James, Christensen, Zouma, Azpilicueta - Barkley, Kanté, Mount - Willian - Giroud - Pulisic. Entraîneur : Frank Lampard



Watford (4-2-3-1) : Foster - Kabaseke, Dawson,Mariappa, Kiko Femenía - Chalobah, Capoue - Sarr, Doucouré, Hughes - Deeney. Entraîneur : Nigel Pearson

Chelsea sort la tête de l'eau.Après sa défaite surprise lors du derby face à West Ham (3-2), lesdevaient impérativement se ressaisir afin de conserver sa quatrième place si importante pour disputer la prochaine édition de la Ligue des champions. C'est mission accomplie, face à Watford, 17, qui ne parvient toujours pas à renouer avec la victoire depuis leLe premier acte est largement en faveur des hommes de Frank Lampard, avec un Giroud remuant. À la demi-heure de jeu le champion du monde français est mis sur orbite par Ross Barkley et ajuste Foster. d'un tir croisé du gauche. Watford a beau se forcer pour sortir de sa torpeur, mais les hommes de Nigel Pearson ne parviennent pas à rentrer dans la zone de vérité des. Pis, ils offrent des brèches, dont profitent les Londoniens. Juste avant la pause, Etienne Capoue vient télescoper Pulisic et offre un penalty logique. Willian se charge de la sentence et vient fusiller Foster à contre-pied. 2-0, Chelsea respire.Au retour des vestiaires, si Watford se réveille peu à peu, Giroud rôde toujours. À l'image des 59et 63minutes, où le Français passe tout près du doublé. Kepa permet aux Londoniens de conserver leur avance en se couchant sur la frappe au ras du sol de Welbeck. L'occasion la plus dangereuse pour Watford. Et dans le temps additionnel, c'est Barkley qui se charge de crucifier Watford d'une lourde frappe en lucarne, à la suite d'un centre en retrait d'Azpilicueta.Chelsea reprend sa quatrième place et peut se permettre de rêver Europe.