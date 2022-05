Chelsea se relance à Leeds

Leeds (5-4-1) : Meslier - Llorente, Koch, Cooper, Struijk, Harrison (Firpo, 37e) - Raphinha (Gelhardt, 78e), Bate (Klich, 59e), Phillips, James - Rodrigo. Entraîneur : Jesse Marsch.



Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Chalobah, Christensen, Rüdiger - James (Azpilicueta, 78e), Jorginho, Kovačić (Loftus-Cheek, 30e), Alonso - Mount, Pulisic (Ziyech, 78e) - Lukaku. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Comme à la Mason.Audacieux dans ses choix et clinique dans les derniers mètres, Mason Mount a grandement permis à Chelsea de s'imposer à Elland Road (0-3) et de mettre fin à une série de trois matchs sans victoire. L'expulsion de Daniel James à la suite d'un très vilain geste sur Mateo Kovačić - d'ailleurs sorti sur blessure (24) - y a aussi été pour quelque chose. Si lesconsolident leur troisième place, Leeds reste lanterne rouge et en grand danger au terme de cette 33journée de championnat.Dès le début du match, il avait fait comprendre à tout le monde qu'il était le danger numéro un. Après un excellent travail de James sur le flanc droit de l'attaque des, Mount a reçu le ballon dans la surface de réparation et a ouvert le score d'une frappe en première intention. Acculés dans leurs trente derniers mètres, les hommes de Jesse Marsch se sont ensuite rendu la tâche bien plus difficile après l'expulsion du feu follet gallois. En deuxième période, le buteur devient passeur et, d'une talonnade parfaite, Mount finit par trouver Pulisic qui double la mise. Enfin, parfaitement servi par Ziyech, Lukaku a participé à la fête en inscrivant le troisième et dernier but de la partieLeeds devra faire des miracles lors des deux derniers matchs, et attendre que Burnley fasse un faux pas, pour rester dans l'élite la saison prochaine.