Chelsea se paye Norwich

Norwich (5-3-2) : Krul - Aarons, Zimmermann (Rupp, 46e), Hanley, Kabak, Williams - Lees-Melou, Normann (Rashica, 46e), McLean - Sargent (Lowe, 84e), Pukki. Entraîneur : Dean Smith.



Chelsea (3-4-2-1) : Mendy - Chalobah, Silva, Christensen - Azpilicueta (Loftus-Cheek, 46e), Jorginho, Kovačić (Kanté, 85e), Saúl - Mount, Werner (Lukaku, 86e) - Havertz. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Largement dominé et battu par Chelsea ce jeudi (1-3) en match avancé de la 30journée de Premier League, Norwich a consolidé sa place de lanterne rouge et fait un pas de plus vers le Championship. Et les spectateurs de Carrow Road ont vite compris à quel genre de match ils avaient avoir droit. Après seulement trois minutes, Trevoh Chalobah profite de la sortie hasardeuse de Tim Krul pour couper le corner de Mason Mount au premier poteau. Passeur décisif, l'international anglais se mue ensuite en buteur : gros travail de Kai Havertz avant de servir Mount qui fait parler son talent et lâche une praline dans les buts desDéplumés, ces derniers ont du mal à exister mais bénéficient des vendanges adverses, à l'image du poteau de Mateo Kovačić (39) et d'une faute de main bien naïve de Chalobah dans la surface despour réduire le score grâce à Teemu Pukki, imperturbable pour transformer le penalty face à Édouard Mendy et offrir un semblant de suspense. Tentative vaine puisque les protégés de Thomas Tuchel réhaussent le ton et Havertz, d'une frappe puissante dans la surface, se charge de finir le travailEt pourtant, Tuchel s'était montré clément en ne faisant jouer Ngolo Kanté que huit minutes.