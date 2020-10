Chelsea se décongèle à Krasnodar

Krasnodar (4-2-3-1) : Safonov - Smolnikov, Martynovich, Kalo, Chernov - Vilhena, Utkin (74e, Suleymanov) - Olsson (82e, Spertsyan), Gazinskiy, Ramírez - Berg. Entraîneur : Mourad Moussaïev.



Chelsea (4-2-3-1) : Mendy - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Chilwell (81e, Emerson) - Jorginho (71e, Kanté), Kovačić (71e, Pulisic) - Ziyech (81e, Abraham), Havertz, Hudson-Odoi (71e, Mount) - Werner. Entraîneur : Frank Lampard.

Ca y est, Chelsea est lancé ! En profitant de la fragilité d'un Krasnodar novice en C1, les hommes de Frank Lampard n'ont pas fait de détail pour s'imposer largement ce mercredi soir.Les, qui restaient sur deux 0-0 avant la rencontre, se présentent en Russie avec plusieurs joueurs au temps de jeu riquiqui (Rüdiger, Ziyech, Hudson-Odoi) et sans Kanté au coup d'envoi. Logique, donc, que les offensives londoniennes manquent de mordant, malgré un Ziyech affûté (frappe cadrée à la 9minute) et un penalty obtenu au métier par Werner mais propulsé sur le poteau par Jorginho (14).Krasnodar, qui ne sort du bois que sur une frappe cadrée précoce (4) et un cachou contré vicieux de Vilhena (19), tient le choc jusqu'à la grosse cagade de son gardien Safonov, qui se couche très mal sur une frappe anodine d'Hudson-OdoiSans grand rythme, la rencontre ne se débride pas après la pause, alors qu'une volée de Gazinskiy aurait pu balayer la rencontre d'un vent de folie si la barre de Mendy ne s'était pas interposée (55). Et c'est sur un nouveau coup du sort que les locaux rompent, quand une volée de l'entrant Pulisic heurte de plein fouet le bras de Martynovich dans sa surface. Werner claque le penalty en force. Six minutes plus tard, Ziyech est récompensé de son excellente prestation en ayant tout juste dans la surface russe, avant que Pulisic donne encore plus de corps à la belle victoire desen visant entre les jambes de Safonov