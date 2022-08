Chelsea s'impose sans forcer à Everton

Everton (5-4-1) : Pickford - Patterson, Tarkowski, Mina (Vinagre, 70e), Godfrey (Holgate, 18e), Mykolenko - Gray, Doucouré, Iwobi, McNeil (Alli, 61e) - Gordon. Entraîneur : Frank Lampard.



Chelsea (3-4-3) : Mendy - Azpilicueta, Silva, Koulibaly (Cucurella, 75e) - James, Kanté, Jorginho (Gallagher, 90e+9), Chilwell (Loftus-Cheek, 65e) - Mount (Pulisic, 65e), Havertz (Broja, 75e), Sterling. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Aucune pitié de la part des, même avec Frank Lampard en face.À l'instar d'Arsenal et Tottenham, Chelsea a idéalement lancé sa saison en dominant tranquillement une équipe d'Everton bien trop limitée à Goodison Park ce samedi (0-1). Du rythme, de l'intensité et des contacts : on a compris, dès les premières minutes de la rencontre, que lesétaient déjà bien au point physiquement. Après un long arrêt de jeu, conséquent à la lourde blessure de Ben Godfrey, les hommes de Tuchel ont mis le pied sur le ballon et acculé despresque condamnés à exister en contre-attaque. Les visiteurs ont alors accéléré en fin de premier acte : Sterling a d'abord pensé ouvrir le score avant d'être rattrapé par le VAR (43), puis Jorginho s'est chargé de transformer son premier penalty de la saison, alors que Ben Chilwell avait été déséquilibré par Abdoulaye Doucouré quelques instants plus tôt.Plus entreprenant au retour des vestiaires, Everton a bien failli revenir à hauteur sur une frappe de Demarai Gray (48) et sur quelques cafouillages dans la surface adverse. Trop peu néanmoins pour inquiéter la défense des, bien trop solide et revigorée par l'arrivée de Kalidou Koulibaly. Souhaitant conserver le score sans forcer outre mesure, Chelsea a ensuite maîtrisé la fin de partie, beaucoup moins emballante que le début du match. L'arbitre a même été contraint d'arrêter la rencontre quelques minutes, suite au malaise d'un supporter dans les tribunes, coupant définitivement l'élan des locaux.Une masterclass défensive desen attendant l'arrivée potentielle de Wesley Fofana, voilà de quoi faire monter encore un peu plus la hype autour de Chelsea.