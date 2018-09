Chelsea s'en sort devant Bournemouth

183

Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga – Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Alonso – Jorginho, Kanté, Kovačić (Loftus-Cheek, 79e) – Willian (Pedro, 65e), Hazard, Morata (Giroud, 61e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Bournemouth (3-4-3) : Begović – Francis, Aké, Cook – Smith (Ibe, 80e), Gosling, Lerma (Cook, 88e), Rico – King (Mousset, 80e), Wilson, Fraser. Entraîneur : Eddie Howe.

Duel d'invaincus à Stamford Bridge. Chelsea recevait cet après-midi Bournemouth , dans un match entre deux formations emballantes du début de saison en Premier League (trois victoires pour les, deux victoires et un nul pour les). L'équipe d' Eddie Howe , qui restait d'ailleurs sur deux succès en trois matchs à Stamford Bridge, s'est d'abord appliquée à exercer un gros pressing en première période, face à desmaîtres du ballon 75% du temps, mais en manque d'inspiration.L'inspiration, c'est finalement Maurizio Sarri qui va la trouver. Déçu par Willian et Morata, le technicien italien les sort à l'heure de jeu pour Pedro et Giroud. Bingo ! Dix minutes plus tard, une-deux entre les deux hommes pour l'ouverture du score du premier, à la 72. Libérés, lesembrayent, et le commandant de bord Eden Hazard passe la seconde en perçant la défense desaprès un nouvel une-deux décisif, avec Marcos Alonso Quatre matchs, quatre victoires. Sarrigole plus.