Chelsea retourne City et retarde son sacre

Après avoir failli prendre le bouillon en deux minutes en fin de première période, les Blues de Thomas Tuchel ont réussi à complètement retourner le City de Guardiola pour aller chercher une victoire méritée (1-2). Si le titre leur est promis, les Citizens ne sont donc pas (encore) champions d'Angleterre. Et ont eu un aperçu du défi qui les attend le 29 mai, en finale de la Ligue des champions.

209

Deux minutes, deux erreurs défensives, deux ratés d'Agüero

Ascendant psychologique ?

Manchester City (3-1-4-2) : Ederson - Dias, Laporte, Aké - Rodri - Cancelo, Torres (Gündoğan, 71e), Sterling, Mendy (Zinchenko, 80e) - Agüero (Foden, 71e), Jesus. Entraîneur : Josep Guardiola.





Chelsea FC (3-4-3) : Mendy - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen (Zouma, 45e) - James, Kanté (Jorginho, 68e), Gilmour, Alonso - Pulisic, Werner, Ziyech (Hudson-Odoi, 75e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Il y a des matchs, comme ça, qui sont parfaitement calés dans le calendrier d'une saison. Ce Manchester City-Chelsea, qui pouvait permettre auxd'être sacrés en cas de victoire, pouvait permettre auxde monter sur le podium dans le cas contraire et, de façon générale, se posait comme une répétition excitante de la finale de la Ligue des champions du 29 mai, en fait partie. Au vu de l'enjeu et des forces en présence, on ne pouvait que s'attendre à un très beau match de football. Et si les locaux n'ont pas eu le bonheur de célébrer leur titre au coup de sifflet final, il serait injuste de dire que ça n'a pas été le cas : pendant 90 minutes de qualité malgré un rythme parfois un peu lent, avec une grande rigueur tactique, deux des équipes les plus fortes de 2021 ont offert un aperçu alléchant de leur face-à-face en finale de la Ligue des champions. Un aperçu dont Thomas Tuchel et les, face à un City sans De Bruyne, Silva ou Mahrez, sont sortis vainqueurs.Les deux meilleures défenses d’Angleterre se sont livré un duel d’endurance et de solidité que l’inhabituelle composition des, avec cinq défenseurs alignés au coup d’envoi, pouvait laisser deviner. Résultat : un premier match assez pauvre en occasions, qui se joue surtout les yeux dans les yeux au milieu de terrain. Preuve en est : il faut attendre la 35minute pour le premier tir cadré de City, une demi-volée bien molle de Raheem Sterling, et la 43pour le premier côté Chelsea par Ziyech. Pour le reste, à part un but refusé à Timo Werner pour un hors-jeu que la VAR n’aura eu aucune difficulté à confirmer, c’est le calme plat. Jusqu’à la 43minute, et une fin de première période totalement folle. Il y a l’ouverture du score de City, d'abord : bien lancé par Rúben Dias dans la profondeur, Gabriel Jesus profite d’une chute de Christensen pour servir Agüero qui contrôle mal son ballon, qu'il laisse au buteur Sterling. Deux minutes plus tard, une autre erreur défensive enfonce un peu plus Chelsea : dans la surface, Gilmour déséquilibre Jesus d'un croche-pied. L’arbitre siffle un penalty qu'Agüero frappe, et manque : pensant sans doute plus à l'esthétique qu'à l'efficacité, l'Argentin vient de tenter une panenka très facilement arrêtée par Mendy devant les yeux agacés de Guardiola.Un agacement justifié. Sans cette panenka malheureuse, la seconde période n'aurait sans doute pas eu la même dégaine. Rempli d'espoir, Chelsea revient des vestiaires en remettant toutes ses forces dans la bataille. Face à un City en gestion, mais inoffensif, lesmettent le pied sur le ballon et vont chercher l'égalisation. Deux premières sommations par Ziyech (52), puis Pulisic (60) avant la punition : grâce à une très bonne récupération au milieu de terrain, Ziyech, Pulisic et Azpilicueta lancent une contre-attaque terminée par le Marocain d'une sublime demi-volée rasante. Et lessont proches de faire encore plus mal : côté droit, plusieurs offensives partent notamment de Reece James (72, 76), avec à chaque fois un Werner trop court pour conclure. Werner, de retour dans sa forme habituelle, se voit refuser un second but hors jeu à la 79. Une minute plus tard, c'est Hudson-Odoi, encore sur un service superbe de James côté droit, qui se voit refuser très justement le but du 2-1. Ce n'est que partie remise : au terme d'une fin de match engagée qui aura vu les deux équipes se répondre coup pour coup, Marcos Alonso, à la réception d'un bon ballon de Werner côté droit, vient porter le coup de grâce (92). Alors que Chelsea remonte sur le podium au détriment de Leicester, City va devoir attendre la prochaine journée pour être champion. Alors certes, City n'avait pas tous ses titulaires. Mais cette équipe de Chelsea sait désormais que sur un match, elle peut l'embêter. Vivement le 29 mai.