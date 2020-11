Chelsea renverse Sheffield

Chelsea (4-3-3) : Mendy - James, Zouma, T. Silva, Chilwell - Kovačić (Jorginho, 71e), Mount, Kanté - Ziyech, Abraham, Werner (Giroud, 87e). Entraîneur : Frank Lampard.

Sheffield United(3-5-2) : Ramsdale - Bashan, Egan, Stevens - Baldock, Berge, Norwood (Osborn, 63e), Lundstram, Lowe - McGoldrick, Brewster (McBurnie, 63e). Entraîneur : Chris Wilder.

Semaine optimale pour lesCueilli à froid par Sheffield United, Chelsea est parvenu à inverser la tendance pour s'offrir son troisième succès toutes compétitions confondues de la semaine (4-1). Dans le sillage d'un très bon Hakim Ziyech, lesmontent provisoirement sur le podium de la Premier League. Bonne surprise de la saison dernière, Sheffield est lanterne rouge.Lesattaquent pourtant fort, pressent haut et profitent d'un réveil tardif des Londoniens. Sur une combinaison à la suite d'un corner, le centre de Baldock est repris par Berge, dont la frappe est déviée au fond par McGoldrick (). Mené, Chelsea décide alors de sérieusement monter le volume et Sheffield est peu à peu dépassé. À la baguette ? Hakim Ziyech, qui continue de monter en puissance depuis ses débuts dans le Royaume. L'international marocain lance parfaitement Kovačić dans la surface, lequel trouve Tammy Abraham pour une égalisation méritée (). De retour, lesne s'arrêtent pas là. Sauvé par sa barre sur une tentative de Timo Werner, Ramsdale ne peut rien deux minutes plus tard pour empêcher Ben Chilwell de reprendre victorieusement une offrande signée Ziyech, encore lui (). Sheffield ne sort plus la tête de l'eau dans un premier acte bien maîtrisé par N'golo Kanté et ses copains.Après la pause, la mainmise dessur le jeu est totale, et les opportunités de se mettre à l'abri s'accumulent peu à peu. Et pour compléter le bel après-midi des anciens du PSG en Premier League après le premier but de Cavani avec Manchester United , c'est Thiago Silva qui fait la différence sur un corner d'Hakim Ziyech (). L'ancien de l'Ajax tout proche du triplé de passes décisives, mais Timo Werner vendange ensuite son face à face sur l'ouverture lumineuse de son coéquipier. Ce n'est que partie remise pour l'Allemand, qui retrouve le sourire dans la foulée en donnant davantage d'ampleur au score (). Olivier Giroud (30 minutes de temps de jeu en Premier League cette saison) vient même faire un petit coucou en fin de match. Des recrues en grande forme – même si Edouard Mendy a encaissé son premier but depuis son arrivée – pour un Chelsea qui trouve progressivement ses marques et propose de belles choses.Tout va bien, merci pour eux.