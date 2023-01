Chelsea recrute un crack brésilien

AR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les deux dernières fois que Chelsea a recruté des jeunes brésiliens, c’était Nathan et Kenedy . Autrement dit, deux joueurs dont personne ne se souvient à part les gens qui font partie de leur arbre généalogique.En engageant le joueur prometteur de Vasco de Gama, Andrey Santos, pour un montant qui avoisinerait les douze millions d’euros, lesdonnent toutefois une nouvelle chance à leur cellule de recrutement brésilienne. C’est le club basé à Rio de Janeiro qui l’a annoncé. Avec les arrivées de David Datro Fofana et Benoît Badiashile , le club londonien enregistre déjà son troisième renfort du mercato hivernal. Le milieu de terrain de 18 ans quitte le club après 8 buts inscrits en 38 apparitions.Andrey Santos, international U20 brésilien, avait fait ses premiers pas en pro à seulement 16 ans et était devenu le plus jeune joueur à débuter pour Vasco de Gama au XXIsiècle, dépassant notamment un certain Philippe Coutinho.Il ne reste plus qu’à imiter les exploits de ce dernier en Premier League.