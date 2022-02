Chelsea pourrait faire faillite à cause de Roman Abramovich

30

Et si Chelsea faisait faillite ?Cette interrogation plutôt lunaire en temps normal semble l'être beaucoup moins depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, informe le Times . Si des sanctions venaient à être appliquées à l'encontre de leur propriétaire et oligarque russe Roman Abramovich (55 ans), comme le gel ou la saisie pure et simple de ses actifs, lespourraient entrer en zone de fortes turbulences et être suspendus aux décisions de Downing Street.En effet, Abramovich serait en mesure de demander le remboursement total de ses investissements (1,5 milliards de livres sterling à ce jour) auprès du club, et plonger les Londoniens dans le chaos. Déjà interdit de territoire outre-Manche d'après les médias britanniques , Abramovich est accusé d'entretenir des liens étroits avec le Kremlin, mais aussi de se livrer à des activités illégales et d'être impliqué dans des affaires de corruption, d'après un document émanant du ministère de l'Intérieur britannique datant de 2019 et ressorti pour l'occasion.À titre indicatif, le milliardaire russe a déjà perdu 300 millions de livres depuis le début de la guerre, via notamment l'entreprise sidérurgique Evraz dont il est l'actionnaire principal.