Chelsea plie Aston Villa

Aston Villa (4-3-3) : Martínez - Cash, Konsa, Mings, Targett - Sanson (El Ghazi, 76e), D. Luiz, J. Ramsey - Buendia (Chukwuemeka, 74e), Ings (B. Traoré, 73e), Watkins. Entraîneur: Steven Gerrard.



Chelsea (3-4-1-2) : Mendy - Rüdiger, T. Silva (Christensen, 52e), Chalobah (Lukaku, 46e) - James, Jorginho, Kanté (Kovačić, 63e), Alonso - Hudson-Odoi, Mount, Pulisic. Entraîneur: Thomas Tuchel.

Il était l'heure de digérer la dinde pour Chelsea après Noël.Mais face à une redoutable équipe d'Aston Villa désireuse de se faire respecter à Birmingham, lesont souffert dans un premier temps face aux contres locaux. Sur l'un d'eux, Matt Targett a trompé la vigilance d'Édouard Mendy, bien aidé par une déviation de Reece James pour lober son propre gardien. En feu, Villa Park s'est ensuite légèrement calmé lorsque Matty Cash a accroché Callum Hudson-Odoi pour causer un penalty que Jorginho s'est chargé de transformer d'un contre-pied parfait. À la pause, Chelsea avait du souci à se faire dans l'optique de suivre le rythme infernal imprimé par Manchester City Dès lors, Thomas Tuchel a décidé de passer à l'action avec l'entrée de Romelu Lukaku. En bon bulldozer, le Belge a rapidement pesé sur la défense adverse et s'est montré létal de la tête sur un centre impeccable de Callum Hudson-Odoi. Mais avec la blessure de Thiago Silva, les Londoniens ont perdu leur commandant de la défense et ne sont pas arrivés à se mettre à l'abri rapidement malgré une grosse occasion de Mason Mount face au but vide (66). Alors ? Alors,s'est chargé de clore le débat grâce à un contre supersonique pour éliminer deux joueurs avec son physique de bûcheron et obtenir un penalty. Jorginho s'est chargé de tuer le suspense, en s'offrant un doublé dans les arrêts de jeu. L'Italien en est désormais à dix penaltys inscrits, en Premier League.Chelsea s'accroche aux basques de City avec six points de retard, mais toujours dans la course pour le titre de champion d'Angleterre.