Chelsea maîtrise le LOSC, l'Ajax au tapis !

Demi-finaliste brillant de la dernière édition, l'Ajax a été piégé mardi soir par un Valence (0-1) assassin et ne verra pas les huitièmes de finale. De son côté, le LOSC, déjà éliminé, a été battu à Stamford Bridge (2-1) malgré un réveil dans les 20 dernières minutes.

Rémy, pour la cerise

Chelsea (4-3-3) : Kepa - Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Emerson - Kanté, Jorginho, Kovačić (Mount, 82e) - Willian, Abraham (Batshuayi, 72e), Pulisic (Hudson-Odoi, 62e). Entraîneur : Frank Lampard.

Lille (4-1-3-1) : Maignan (Leonardo, 72e) - Çelik, Gabriel, Djaló, Pied - Soumaré - Yazıcı, T. Maia (Bamba, 66e), Xeka, Araujo (Sanches, 82e) - Rémy. Entraîneur : Christophe Galtier.



Ajax (4-2-3-1) : Onana - Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico (De Jong, 89e) - Álvarez (Dest, 46e), Martínez - Ziyech, Van de Beek, Lang (Huntelaar, 70e) - Tadić. Entraîneur : Erik ten Hag.

Valence (4-1-4-1) : J. Doménech - Wass, G. Paulista, Diakhaby, Gayá - Coquelin - Rodrigo, Soler, Parejo, F. Torres (Mangala, 90e) - Gameiro (Vallejo, 54e). Entraîneur : Albert Celades.

Classement du groupe H :

1. Valence - 11 points (+2)

2. Chelsea - 11 points (+2)

3. Ajax - 10 points (+6)

4. Lille - 1 point (-10)



Mike Maignan aime les hold-up. Mais les hold-up n’aiment pas Mike Maignan. D’ailleurs, les hold-up n’aiment pas non plus le LOSC, qui s’est pointé mardi soir au Bridge avec les poches déjà vides et un seul objectif : tenter de mettre un sourire sur une campagne de C1 qui aura vu les Lillois croire à chaque rencontre être "capable de" mais repartir systématiquement de leuravec la tête basse. Alors ? Alors, rien, nada, queutchi, walou, si ce n’est une cinquième claque attendue face à un Chelsea qui n’avait aucun autre choix que la victoire et qui a attaqué la soirée pied au plancher face à des Nordistes largement remaniés, Galtier et Lopez ayant déjà tourné le curseur ambition vers la conquête d’une seconde deuxième place de Ligue 1 consécutive. Partant, au Bridge, on a surtout vu les. Desqui ont d’entrée imposé un gros pressing aux Lillois et forcé Maignan à une immense parade devant Emerson. La suite ? Un premier but signé Abraham au bout d’un bon centre de Willian, puis un second inscrit un quart d’heure plus tard de la tête par Azpilicueta sur un corner clinique. Oui, mardi soir, Chelsea n’a même pas eu le loisir de frissonner.Privé d'un potentiel braquage, Maignan s'est alors contenté de récupérer quelques boulettes au fond de ses filets, mais l'international français a aussi profité de la soirée pour briller un minimum, notamment en claquant une double parade monstrueuse devant Pulisic et Willian au retour des vestiaires, puis un autre bel arrêt sur un coup franc botté dans la foulée par l'ailier brésilien. Insuffisant pour éviter à ce LOSC de devenir statistiquement le plus mauvais de l'histoire du club en C1 derrière celui qui avait au moins réussi à choper trois points lors de la saison 2012-2013, suffisant pour repousser le spectre d'un troisième but anglais. Mieux : si Mike Maignan a été obligé de céder sa place sur blessure à vingt minutes de la fin, l'entrée de Bamba a permis aux Nordistes de s'exciter un poil et même de réduire la marque par l'intermédiaire de Rémy. Pour l'honneur.Chelsea en promenade dans son salon, l'Ajax n'avait qu'une chose à faire : ne pas se planter lors de la réception d'un Valence que les Ajaccides avaient dérouillé facilement à l'aller (0-3) en Espagne. Facile à dire, moins à faire, et dans une Johan Cruijff ArenA explosive, c'est bien la troupe de Celades qui a charmé les serpents de Ten Hag. Diabolique : Valence est venu à Amsterdam avec une grosse organisation défensive, un Diakhaby de gala, un Torres aux platines et des roublards pour l'entourer. Résultat, au bout d'une première période où Tadić et Álvarez ont balancé de belles cartouches, Rodrigo a profité -avec l'aide délicieuse de Torres- d'un mauvais alignement de Veltman pour ouvrir le score et brouiller le script. Derrière, l'Ajax a gardé le ballon, enchaîné les pralines et a finalement perdu ses nerfs lors de vingt dernières minutes bouillantes où les Espagnols ont logiquement pourri le rythme. Sur les dernières notes, Jaume Doménech a alors sauvé la boutique sur une frappe lointaine de Martínez suite à un drôle d'instant de panique de Wass et a étouffé une volée de Ziyech. Plus chaud encore, Gabriel Paulista est venu coller son front sur les lèvres de Tadic (malin sur le coup). Verdict : l'Ajax est au tapis.