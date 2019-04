Chelsea garde MU à distance

Dans une affiche assez terne et de niveau très moyen, Chelsea a obtenu le nul qu'il était venu chercher sur la pelouse de Manchester United. Un point qui permet aux Blues de conserver sa quatrième place et son avance sur les Reds Devils, lesquels vont avoir bien du mal à atteindre la zone Ligue des Champions avant la fin du championnat.

Bon anniversaire, Juan ! Merci pour le cadeau, David

Les événements ? Des blessures

Manchester United (4-3-1-2) : De Gea - Young, Lindelof, Bailly (Rojo, 71e), Shaw - Herrera, Matić, Pogba - Mata (McTominay, 81e) - Lukaku, Rashford (Sánchez, 66e). Entraîneur : Solskjær.



Chelsea (4-3-3) : Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger (Christensen, 65e), Luiz, Alonso - Kanté, Jorginho, Kovačić (Loftus-Cheek, 75e) - Hazard, Higuaín, Willian (Pedro, 84e). Entraîneur : Sarri.

Il fut un temps, un Manchester United Chelsea était considéré comme un match au sommet de Premier League. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'une confrontation opposant le sixième au quatrième. Il fut un temps, un Manchester United-Chelsea pouvait décider de l'identité du champion d' Angleterre . Aujourd'hui, il ne s'agit que de savoir lequel des deux clubs disputera l'Europa League la saison prochaine. Il fut un temps, un Manchester United- Chelsea mettait aux prises les meilleurs joueurs du monde et avait de grandes chances d'offrir un spectacle emballant. Aujourd'hui, il s'agit de deux équipes aux limites évidentes qui galèrent à faire plaisir à leurs supporters.Ce serait toutefois mentir de dire que l'ennui a régné à Old Trafford, en cette fin de week-end. Reste que le scénario aurait tout de même pu être un poil plus fantasque. Au lieu de ça,etse sont séparés sur un score nul au bout d'une partie assez terne malgré une légère supériorité démontrée sur le terrain par les locaux. Lesquels sont cependant toujours à trois points des Londoniens et de la zone Ligue des Champions. Ça sent la C3, pour MU.Passé par Chelsea où il a connu la période la plus faste de sa carrière, Mata n'attend pas pour faire souffrir ses anciens partenaires. Avant même le quart d'heure de jeu, l'Espagnol ouvre le score sur un centre en retrait de Shaw. Un beau cadeau d'anniversaire pour celui qui fête ses 31 ans ce dimanche, et plutôt mérité pour United qui avait déjà averti lesquelques minutes auparavant en obligeant Kepa à sortir devant Lukaku. C'est ensuite Bailly qui se montre menaçant, sa tête dangereuse passant non loin du cadre.Plus concrètement, le contenu de la confrontation donne un spectacle inhabituel en cette première période. Pour une fois, les Londoniens n'ont pas l'avantage de la possession (56% en faveur dedominateurs) mais frappent autant que l'adversaire. Bonne idée : la tentative de loin de Rüdiger étonne De Gea, décidément pas dans ses baskets ces derniers temps, et Alonso en profite pour égaliser au rebond. 1-1, tout le monde aux vestiaires.Avec ce résultat, c'est plutôt Chelsea qui réalise la bonne affaire. Quatrièmes, lesprendraient deux points d'avance sur Arsenal et garderait Manchester à distance (trois unités). Du coup, MU n'a aucun intérêt à voir défiler le chrono tourner sans que le tableau d'affichage ne bouge. Dès lors, normal de voir lesmettre la pression sur les visiteurs en début de seconde mi-temps. Mais Kepa répond présent face à Rashford, au contraire du fantôme Higuaín.Vient alors le moment des blessures (Rüdiger, Bailly, Willian ) et des changements... mais pas celui des occasions - hormis ce sauvetage de Pedro sur sa ligne après une tête de Rojo et cette parade de De GEa devant Higuaín dans le temps additionnel - ou des tremblements de filets. En même temps, les acteurs présents sur la pelouse n'ont cadré que sept tirs. Difficile, dans ces conditions, de faire rêver le public. Au moins, les Londoniens peuvent encore espérer offrir la C1 à leurs fans la saison prochaine. Au contraire de United, qui devrait se contenter de la C3.