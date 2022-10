Chelsea et Arsenal gardent le cap, Manchester United et Newcastle s'accrochent

Vainqueur sans être serein à Aston Villa, Chelsea continue néanmoins de faire le plein de points depuis l'arrivée de Graham Potter sur le banc. Manchester United n'a pas connu la même réussite, malgré de grosses occasions face à Newcastle, et connaît un coup d'arrêt. Un constat similaire pour West Ham, largement dominateur, mais incapable de battre Southampton, toujours relégable. Quant à Arsenal, le défi imposé par Leeds aura été rude et âpre, mais les Gunners repartent encore avec une victoire.

Duel de riches, mais pauvre en but. Cinquièmes et sixièmes au coup d'envoi,etn'ont pas progressé au classement malgré quelques occasions nettes. Joelinton s'est notamment distingué en touchant à deux reprises, sur la même action, les montants de David de Gea : d'abord la barre transversale, puis le poteau. Une réussite qui a également fui Cristiano Ronaldo ce dimanche, le Portugais voyant un but lui être refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action avant de tenter un coup de bluff sur une remise en jeu un peu confuse de Nick Pope et ses coéquipiers. Pari manqué, carton récolté et pas de pion aujourd'hui pour le quintuple Ballon d'or, sorti à vingt minutes du terme de la rencontre. Même tarif pour Fred, qui ne réussit pas à trouver le cadre après un gros travail de Marcus Rashford qui avait forcé Nick Pope a déserté ses cages (88), et Rashford lui-même, sa tête dans les derniers instants frôlant le bois du portier des(90+3). Frustrant.Ciel bleu pour lesdepuis l'arrivée de Graham Potter. Vainqueurs de quatre de leur cinq derniers matchs, les Londoniens sont désormais bien installés dans le top 4 de Premier League. Mais tout ne fut pas aussi simple que l'ouverture du score de Mason Mount, ce dernier profitant d'une énorme boulette de Tyrone Mings pour ajuster tranquillement Emiliano Martínez. Lesont ensuite longtemps tenté de réduire l'écart et globalement dominé cette rencontre (dix-huit tirs à huit), sans jamais trouver la faille, à l'image d'une énorme double occasion repoussée par Kepa puis le poteau, peu après le quart d'heure de jeu. À force de ne pas saisir les opportunités, les joueurs de Steven Gerrard se font punir à nouveau par Mount, auteur d'un splendide coup franc. Simple, limpide.Coup d'arrêt pour les, après deux victoires consécutives. Face à une orgueilleuse équipe de Southampton, Lucas Paquetá et ses coéquipiers ne peuvent néanmoins s'en prendre qu'à eux-mêmes au regard de toutes les occasions gâchées (10 tentatives à 25). Ce sont même lesqui ouvrent le score grâce au Français Romain Perraud, ce dernier profitant d'un alignement des astres - mauvais dégagement adverse, coup de pouce de l'arbitre et frappe déviée - pour libérer le St Mary's Stadium. Lesattendent finalement de passer l'heure de jeu pour revenir à hauteur grâce à Declan Riceet ne pas repartir complètement bredouilles de Southampton.Cesont une vraie gueule de leader. Chahutés pendant 90 minutes de jeu par Leeds, les hommes de Mikel Arteta ont néanmoins validé un neuvième succès en dix rencontres de Premier League grâce à un petit bijou de Bukayo Saka. Avant même le coup d'envoi, la rencontre s'annonçait être un traquenard pour les Londoniens, les hostilités étant lancées avec 40 minutes de retard à la suite d'un problème de courant dans le stade. Mais lesn'ont pas réussi à créer la surprise malgré de nombreuses occasions : soit Aaron Ramsdale se montrait intraitable, soit Patrick Bamford, entré en début de seconde période, voyait son but refusé pour une poussette sur Gabriel, soit ce même Bamford loupait son penalty consécutif à une main de Saliba. Un match très tendu jusque dans les derniers instants, l'arbitre sifflant dans un premier temps un penalty, couplé d'un carton rouge pour Gabriel, à la suite d'un mauvais geste du Brésilien sur Bamford, avant que la VAR n'intervienne pour signaler une faute de l'attaquant desau préalable. Résultat, Leeds reste bloqué au quinzième rang, et Arsenal va pouvoir regarder le choc à Anfield entre Liverpool et Manchester City sans être inquiété pour sa place de leader.