Chelsea foire sa rentrée au Bridge

Kepa - Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson - Kanté, Jorginho (Kovačić, 71e) - Pedro, Mount, Pulisic (Willian, 71e) - Giroud. (Abraham, 61e). Entraîneur : Frank Lampard.

Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Fuchs - Ndidi - Pérez (Albrighton, 80e), Tielemans, Choudhury (Praet, 73e), Maddison - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Pétard mouillé.Plus de 75% de possession de balle, un adversaire réduit à 60% de passes réussies grâce à un contre-pressing féroce et parfaitement organisé, de l'intensité, un but... Après un quart d'heure de jeu, on pensait Chelsea lancé vers sa première victoire de la saison face à un Leicester longtemps désorganisé. Perdu : 75 minutes plus tard, voilà lesavec la tête basse et un seul petit point dans les poches.Comment l'expliquer ? Par le fait qu'après l'ouverture du score précoce du jeune Mason Mount suite à une énorme erreur de Ndidi (1-0, 7), Chelsea n'a jamais réussi à se mettre à l'abri et a laissé Schmeichel se régaler malgré de bonnes intentions. Résultat : Leicester s'est progressivement rebiffé, a vu Maddison monter en puissance et Ndidi a logiquement égalisé de la tête à vingt-trois minutes de la fin (1-1, 67). Douchés, lessont ensuite passés tout près d'enregistrer une deuxième défaite en deux matchs mais Kepa a sauvé la boutique devant Tielemans alors que James Maddison avait raté dix minutes plus tôt une balle de 1-2 presque immanquable.Finalement, le nul parait presque heureux pour un Lampard qui a encore du boulot.