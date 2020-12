Chelsea repousse Leeds et prend la tête de la Premier League

Ce choc entre le Chelsea de Frank Lampard et le Leeds de Marcelo Bielsa sentait la poudre et il y a eu des explosions. Bilan : trois coups de canon à un et victoire des Blues (3-1), leaders provisoires de Premier League.

5

À l'abordage !

La Kurt échelle

Chelsea (4-3-3) : Mendy - James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell - Kanté, Havertz (Kovačić, 67e), Mount - Ziyech (Pulisic, 30e), Giroud (Abraham, 79e), Werner. Entraîneur : Frank Lampard.



Leeds (4-2-3-1) : Meslier - Ayling, Koch (9e, Llorente), Cooper, Alioski (69e, Rodrigo) - Phillips, Dallas - Raphinha, Klich, Harrison (57e, Poveda) - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Il y avait beaucoup de retrouvailles à fêter ce samedi soir, à l'occasion du rendez-vous galant convenu entre Chelsea et Leeds. Celles desavec leur public à Stamford Bridge, notamment (moyennant 75 livres pour les 2000 chanceux du soir). Celles de Marcelo Bielsa et Frank Lampard, bien sûr, près de deux ans après l'affaire de « l'espion » que le Big Brother argentin avait envoyé pour observer tous les faits et gestes du Derby County de Lamps. De retrouvailles, il en était aussi question pour Patrick Bamford avec Chelsea (lui qui a été formé chez leset qui a été trimbalé six fois en prêt sans jamais avoir sa chance), et pour Olivier Giroud avec la saveur d'une titularisation en Premier League. Qu'on se le dise : tous les protagonistes ont fêté ça comme il se doit, au terme d'une joyeuse empoignade. Sauf qu'à la fin, c'est le Chelsea de Lampard, nouveau leader, qui peut avoir la banane.Comment ne pas se sentir pousser des ailes quand on retrouve la clameur passionnée d'un public acquis à sa cause ? Boosté par sa grosse poignée de fans, Chelsea hisse la grand voile et se jette joyeusement à l'abordage. En une grosse minute, Ziyech a déjà harponné Meslier, alors que Giroud lance son grappin un chouïa à côté. Le ciel semble idéal pour une navigation paisible. Ce serait oublier que la météo est très changeante à Stamford Bridge. Premier nuage sombre qui pointe le bout de son nez, et déjà un avis de tempête : idéalement pagayé par Philipps, Bamford peut s'attaquer directement au mat deset le saborder fissa d'un coup de hache. Mais le bateau Chelsea ne coule pas encore. Le cœur à l'ouvrage, Giroud s'élève une nouvelle fois sur corner et envoie le cuir en direction du poteau... sauf que Werner ramène sa fraise et rend un superbe hommage à Choupo-Moting en enlevant le ballon dans la plus grande panique (10).Fébrile derrière, à l'image de plusieurs relances foirées, mais sans laisser un centimètre carré de liberté aux pirates, Leeds brille par son enthousiasme débordant vers l'avant, avec un Bamford insaisissable qui fausse sans cesse compagnie à Zouma et Thiago Silva. L'amiral Lampard commence à regretter sa compo de corsaires portés vers l'assaut au détriment de matelots prompts à écoper les fuites, moment choisi par Ziyech et James pour s'animer et offrir le butin à Giroud. Après une première demi-heure intense où le cuir a beaucoup pris le large, les troupes reprennent leurs forces avant le cessez-le-feu temporaire.Le couteau entre les dents, les deux escouades repartent de plus belle peu avant l'heure de jeu. Raphinha n'arrive pas à faire mouche en s'y reprenant à deux fois (56), avant que Meslier frustre Werner coup sur coup (60). Pas grave : sur le corner qui suit, la mouette Zouma plane plus haut que tout le monde et surgit pour placer les siens devant. Puis Pulisic manque le but du break, quand Poveda sauve Chelsea en restant sur ses pattes alors qu'il aurait légitimement pu bénéficier d'un penalty (72). Bien que plus emprunté, Leeds ne cesse jamais de s'employer, mais doit baisser pavillon alors que Meslier remporte un troisième duel face à Werner (76), mais pas son premier face à Pulisic dans le temps additionnel. Logique, dans ce match des retrouvailles, qu'une première rencontre ait un tel effet déconcertant.