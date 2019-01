Chelsea expédie Sheffield

Chelsea (4-3-3) : Caballero - Azpilicueta, Rüdiger, Christensen, M. Alonso - Kovačić, Ampadu (Loftus-Cheek, 65e), Barkley (Jorginho, 84e) - Hudson-Odoi, Higuaín (Giroud, 82e), Willian. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Sheffield (4-5-1) : Westwood - Palmer, Lees, Thorniley, Fox - Reach, Pelupessy (Forestieri, 69e), Hutchinson, Bannan, Boyd (Nuhiu, 76e) - S. Fletcher (João, 76e). Entraîneur : Steve Agnew.

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la première de Gonzalo Higuaín sous la tunique londonienne, les hommes de Sarri ont fait le boulot face à Sheffield Wednesday, 17e de Championship , et verront les huitièmes de la Cup.Après une première occasion pour Pipita (18) et un penalty logiquement refusé aux(22), César Azpilicueta s'est fait sécher dans la surface et Willian a transformé le cadeau après avoir vu son coéquipier argentin lui laisser l'initiative (26). D'un enchainement plein de classe, Callum Hudson-Odoi a ensuite fait le break pour lesaprès la pause pour son deuxième pion chez les pros (64). Enfin, quelques instants après son entrée en jeu, Olivier Giroud a combiné avec Willian et le Brésilien s'est offert le doublé en ouvrant son pied (83).81 minutes, plusieurs situations mais pas de but pour Higuaín ; quelques foulées et une passe décisive pour Giroud : l'Olive reste dans le game