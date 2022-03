Chelsea et Aston Villa s'amusent, Newcastle continue de grimper

Peu inspirés pendant une mi-temps, les joueurs de Chelsea n'ont eu besoin que d'une dizaine de minutes dès la reprise pour couler Burnley. Dans le même temps, Aston Villa et Brentford l'ont largement emporté, Crystal Palace est allé faire sa loi à Wolverhampton et Newcastle poursuivi sa remontée fantastique.

Une première mi-temps pour terminer la sieste, dix minutes pour s'assurer la victoire. Insipides pendant 45 minutes, les– vêtus de noir pour l'occasion – ont conforté leur place sur le podium à Turf Moor. Les protégés de Thomas Tuchel ont pourtant étalé d'inquiétants errements défensifs dans le premier acte, à l'image d'une sortie totalement manquée par Edouard Mendy, dont McNeil ne profite pas. Oui, mais voilà, les champions d'Europe en titre décident d'accélérer dès la reprise, portés par le duo Reece James-Kai Havertz. Le piston anglais lance d'abord les hostilités d'une belle action individuelle sur la droite de la surface. L'attaquant allemand s'offre ensuite un doublé : de la tête sur un centre millimétré de Pulisic d'abord, puis avec réussite sur une offrande de James. Une grosse erreur de Tarkowski plus tard, Pulisic enfonce encore un peu plus leset clôt la marque. C'est la première fois que Burnley, toujours relégable, concède quatre buts cette saison.Du côté de Birmingham, Villa n'a pas fait dans les sentiments face à une équipe de Southampton balayée. Après avoir combiné avec Danny Ings, Ollie Watkins s'occupe de donner rapidement l'avantage aux. Avant qu'une passe décisive de Coutinho juste avant la pause n'offre le deuxième but à Douglas Luiz. Passeur puis buteur, le Brésilien creuse l'écart dès la reprise, bientôt imité par Ings, fossoyeur de son ancien club. Aston Villa recolle ainsi à deux points de son adversaire du jour, bien calé dans le ventre mou du classement.L'aigle plus fort que le loup. La domination de Crystal Place est d'ailleurs rapidement concrétisée par l'ouverture du score de Jean-Philippe Mateta, pour sa deuxième réalisation en trois journées. Dans la foulée, Schlupp s'occupe d'obtenir un penalty pour permettre à Zaha de doubler la mise et mettre les siens à l'abri dès la première période. Après la pause, lesont beau tenter de revenir, ils n'y parviendront pas malgré une plus grande maîtrise du ballon. Voilà donc lesprovisoirement dans la première partie du tableau.Lespiquent à nouveau. Sevré de victoire depuis début janvier, Brentford s'en est remis à un triplé de son homme en forme du moment, Ivan Toney, pour faire sa loi sur la pelouse de la lanterne rouge. Une rencontre qui a vu Christian Eriksen débuter pour la première fois depuis son retour au Royaume. Mais c'est bien le jeune attaquant anglais qui va s'attirer toute la lumière avec trois pions dont deux penaltys, portant son total à six sur les cinq derniers matchs. La réduction du score de Milot Rashica pour Norwich est ensuite refusée par la vidéo, tout comme le but en trois temps de Bryan Mbeumo. De nouveau dans le dur, lesrestent en dernière position, malgré la réduction du score tardive de Teemu Pukki.Newcastle en revanche continue sa remontée et se rapproche peu à peu du maintien. Dans un match une nouvelle fois très important, les hommes d'Eddie Howe ont rapidement pris les devants face à Brighton. Deux buts en deux minutes signés Fraser après un poteau de Murphy, puis Schär d'un coup de tête sur coup franc. Lewis Dunk peut toujours réduire le score sur corner peu avant l'heure de jeu, les Nordistes signent un cinquième succès en six journées et prennent leurs distances sur la zone rouge.